अमेरिका ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले, बंदर अब्बास, सिरिक और बुशहर में हुए धमाके

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच एक-दूसरे पर हमले करने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। पिछली रात ईरान पर हमलों के बाद अब अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने जानकारी दी कि अपने कमांडर इन चीफ के निर्देश पर उन्होंने ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। CENTCOM यूनिट के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका इस अहम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में हाल ही में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक दल के खिलाफ ईरान के हमलों के जवाब में यह कार्रवाई कर रहा है।