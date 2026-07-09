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अमेरिका ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले, बंदर अब्बास, सिरिक और बुशहर में हुए धमाके

Iran-US Conflict: पिछली रात ईरान पर हमले के बाद अब अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं।
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भारत

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Tanay Mishra

Jul 09, 2026

US attacks Iran again

अमेरिका ने फिर किए ईरान पर हमले (File Photo)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच एक-दूसरे पर हमले करने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। पिछली रात ईरान पर हमलों के बाद अब अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने जानकारी दी कि अपने कमांडर इन चीफ के निर्देश पर उन्होंने ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। CENTCOM यूनिट के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका इस अहम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में हाल ही में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक दल के खिलाफ ईरान के हमलों के जवाब में यह कार्रवाई कर रहा है।

बंदर अब्बास और सिरिक में हुए धमाके

ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद ईरान के प्रमुख पोर्ट शहरों बंदर अब्बास और सिरिक में धमाके हुए हैं। इन हमलों के बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बंदर अब्बास में 8 धमाके हो चुके हैं। बुशहर में भी अमेरिकी हमले की रिपोर्ट सामने आ रही है।

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Updated on:

09 Jul 2026 02:16 am

Published on:

09 Jul 2026 02:07 am

Hindi News / World / अमेरिका ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले, बंदर अब्बास, सिरिक और बुशहर में हुए धमाके

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