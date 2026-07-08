US-Iran Conflict: नाटो सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा- आज रात करेंगे जोरदार हमला

शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर नाटो सदस्य देशों से रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अतिरिक्त पांच प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया और ईरान के खिलाफ अभियान में सहयोग नहीं करने पर कई सहयोगी देशों की आलोचना की। उन्होंने तुर्की के साथ अमरीका के मजबूत होते संबंधों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वह कई पारंपरिक सहयोगी देशों की तुलना में अमरीका के लिए अधिक भरोसेमंद साझेदार साबित हुआ है। ट्रंप ने तुर्की पर लगे कुछ अमरीकी प्रतिबंधों में ढील देने और उसे एफ-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में दोबारा शामिल करने की संभावना का भी संकेत दिया, हालांकि इस कदम का इजरायल और अमरीकी कांग्रेस के एक वर्ग ने विरोध किया है।