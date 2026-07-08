जंग में ड्रोन तकनीक से बाजी मार रहा यूक्रेन, क्या रूस स्टारलिंक सिस्टम जाम कर पाएगा, Elon Musk अलर्ट हुए

Russia-Ukraine War Elon Musk Starlink System: रूस और यूक्रेन में अब ताकत और ​हथियारों से नहीं, तकनीक से जंग हो रही है, इसलिए अब जंग की सूरते-हाल बदल गई है, जिसमें यूक्रेन बाजी मार रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन कमांडरों और पायलटों का कहना है कि रूसी सेनाएं एलन मस्क की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट प्रणाली बाधित करने के लिए तरकीब लगा रहा है। रूस की सेना सामान छिपा कर और शक्तिशाली जैमिंग सिस्टम करने की कोशिश कर यूक्रेनी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। इस बीच, मस्क ने रूसी सेना को स्टारलिंक का इस्तेमाल करने से रोक दिया है, ताकि मॉस्को इसे अपने ड्रोन हमलों में इस्तेमाल न कर सके।