अमेरिका में 30 भारतीय गिरफ्तार, अवैध रूप से ट्रक ड्राइविंग पर कार्रवाई, जल्द होंगे डिपोर्ट

ऑपरेशन चेकमेट अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे उन लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए शुरू किया गया अभियान है, जो कमर्शियल ट्रक और अन्य भारी वाहन चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आव्रजन कानूनों को लागू करना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। युमा सेक्टर के कार्यवाहक मुख्य सीमा गश्त एजेंट डस्टिन कॉडल ने कहा कि यह अभियान सड़कों और समुदायों को ऐसे चालकों से सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो अमेरिका में गैरकानूनी रूप से रहकर वाहन चला रहे हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।