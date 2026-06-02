ईरान ने लिया बदला, अमेरिकी जहाज पर दागी क्रूज़ मिसाइल और दी धमकी

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन सीज़फायर जारी है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से समय-समय पर सीज़फायर उल्लंघन के मामले भी देखने को मिलते हैं। दो दिन पहले अमेरिका ने ओमान सागर में गांबिया-ध्वज वाले मालवाहक ईरानी जहाज Lian Star पर हेलफायर मिसाइल से हमला किया था। अमेरिका ने चेतावनी देने के बाद इस जहाज के इंजन रूम में मिसाइल दागी थी, क्योंकि जहाज नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। अब ईरान ने अमेरिका से इस हमले का बदला ले लिया है। सोमवार को आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने पनामा-ध्वज वाले अमेरिकी जहाज MSC Sariska V पर क्रूज़ मिसाइल से हमला किया।