India Supports Africa: इबोला से लड़ाई में भारत का बड़ा कदम: अफ्रीका को सौंपे 43 टन इमरजेंसी मेडिकल किट

भारत सरकार ने इस राहत अभियान को दो मुख्य खेपों में अंजाम दिया है। संकट के शुरुआती दौर में भारत ने पहली खेप 24 मई को लगभग 2.5 टन आपातकालीन चिकित्सा सामग्री युगांडा की राजधानी कंपाला भेजी। इस शुरुआती मदद में आवश्यक दवाएं, सुरक्षात्मक उपकरण, मेडिकल निगरानी यंत्र और पूरक आहार शामिल थे। दूसरी खेप 2 जून, 2026 को अफ्रीका सीडीसी से विस्तृत आवश्यकताओं की सूची मिलने के बाद, भारत ने 43 टन की एक और बड़ी खेप रवाना की। इसमें संक्रमण रोकथाम सामग्री, डायग्नोस्टिक और निगरानी उपकरण, दवाएं और सप्लीमेंट्स शामिल हैं, जो कंपाला पहुंच कर अफ्रीका सीडीसी को सौंप दी गई।