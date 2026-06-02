सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर जारी एक आधिकारिक बयान में ईरानी मिशन ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास को सीधे निशाने पर लिया। ईरान ने उन्हें "युद्ध भड़काने वाली अधिकारी" करार दिया। दूतावास का कहना है कि ईयू के पास परमाणु समझौते के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाने का पूरा मौका था, लेकिन कल्लास के नेतृत्व में ईरान के खिलाफ 'स्नैपबैक मैकेनिज्म' (प्रतिबंधों की बहाली का नियम) को एक्टिव करने की कोशिश की गई, जो केवल वॉशिंगटन को खुश करने का एक हथकंडा था।