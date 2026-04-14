वाराणसी में डॉक्टर के घर एटीएस की रेड, टेरर फंडिंग की आशंका, मुंबई से पहुंची टीम

सूत्रों की मानें तो डॉक्टर के बेटे पर एक कश्मीरी हैंडल से व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत करने का आरोप लगा है, जो पाकिस्तान के संदिग्ध लोगों के संपर्क में था। इसके बाद टीम पूछताछ के लिए वाराणसी पहुंची हुई है। इस दौरान टीम ने करी 5 घंटे तक डॉक्टर के घर में रहकर उनसे व उनके परिजनों से पूछताछ की है। घटना स्थल पर और आसपास पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई थी। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी।