सपा दंगा करने की एक्सपर्ट, पाकिस्तानी कनेक्शन से भी इनकार नहीं: श्रमिकों के आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर

मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, इसीलिए विपक्ष और भारत विरोधी लोग इस साजिश को रच रहे हैं। ऐसे लोगों का श्रमिकों के हित से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को दंगा करने वाली पार्टी करार दिया है। मंत्री राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी दंगा और फसाद करने में एक्सपर्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिनों पहले यूपी में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी थी, वह भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे।