काशी में बनेगा नमोः बनारस केंद्र,145 करोड़ आएगी लागत, इन लोगों को होगा फायदा

इसके साथ ही नगर निगम ने डिजिटल सुविधाओं का भी विस्तार शुरू कर दिया है। पहले चरण में दशाश्वामेध और अस्सी घाट पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा शुरू की जा चुकी है। अब दूसरे चरण में शहर के प्रमुख चिकित्सा संस्थान ट्रॉमा सेंटर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल और कैंसर अस्पताल परिसर में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। निगम के मुताबिक, जो भी लोग दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने वाराणसी आते हैं, उन्हें मुफ्त वाईफाई का लाभ खास तौर पर मिलेगा।