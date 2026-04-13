शादी वाले घरों को पहले मिलेगा गैस सिलेंडर, प्रशासन ने जारी किया आदेश, लेकिन 1 जुलाई से नहीं होगी बुकिंग

जिलापूर्ति कार्यालय ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि शादी या मांगलिक कार्य से जुड़े आवेदनों को प्राथमिकता दी जाए। आवेदक को अर्दली बाजार स्थित जिलापूर्ति कार्यालय में शादी का कार्ड, सिलेंडरों की जरूरी संख्या और अन्य दस्तावेज लेकर जाना होगा। एजेंसी संचालक रोजाना ऐसे आवेदकों की सूची जिलापूर्ति कार्यालय में भेजेंगे। जिलापूर्ति अधिकारी केवी सिंह ने मीडिया को बताया कि शादी वाले घरों को संबंधित क्षेत्र की एजेंसी से कमर्शियल गैस सिलेंडर का अस्थायी कनेक्शन लेना होगा। सिलेंडरों की संख्या के आधार पर सिक्योरिटी राशि और शुल्क जमा करना पड़ेगा। समारोह खत्म होने के बाद सिलेंडर वापस करने पर सिक्योरिटी राशि लौटा दी जाएगी।