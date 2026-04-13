शादी वाले घरों को पहले मिलेगा गैस सिलेंडर, प्रशासन ने जारी किया आदेश, लेकिन 1 जुलाई से नहीं होगी बुकिंग

फाइल फोटो- पत्रिका
LPG Gas Cylinder Big Update: देश में इन दिनों घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की काफी कमी देखी जा रही है। लोग कई दिनों तक गैस एजेंसियों का चक्कर लगाने के बाद भी सिलेंडर नहीं पा रहे हैं। इस समस्या से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर अब जब मांगलिक कार्यक्रमों का सीजन शुरू होने वाला है, शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों की तैयारी में लोग चिंतित हैं। गैस सिलेंडर न मिलने से कई परिवारों की शादियां प्रभावित होने का खतरा है।
वाराणसी जिला प्रशासन ने इस समस्या को देखते हुए एक अच्छा कदम उठाया है। जिन घरों में शादी या अन्य मांगलिक कार्यक्रम होने वाले हैं, उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए खास व्यवस्था की गई है। उन्हें शादी का कार्ड लेकर संबंधित गैस एजेंसी या जिला पूर्ति कार्यालय में आवेदन करना होगा। कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा।
जिलापूर्ति कार्यालय ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि शादी या मांगलिक कार्य से जुड़े आवेदनों को प्राथमिकता दी जाए। आवेदक को अर्दली बाजार स्थित जिलापूर्ति कार्यालय में शादी का कार्ड, सिलेंडरों की जरूरी संख्या और अन्य दस्तावेज लेकर जाना होगा। एजेंसी संचालक रोजाना ऐसे आवेदकों की सूची जिलापूर्ति कार्यालय में भेजेंगे। जिलापूर्ति अधिकारी केवी सिंह ने मीडिया को बताया कि शादी वाले घरों को संबंधित क्षेत्र की एजेंसी से कमर्शियल गैस सिलेंडर का अस्थायी कनेक्शन लेना होगा। सिलेंडरों की संख्या के आधार पर सिक्योरिटी राशि और शुल्क जमा करना पड़ेगा। समारोह खत्म होने के बाद सिलेंडर वापस करने पर सिक्योरिटी राशि लौटा दी जाएगी।
इसके अलावा केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नया नियम जारी किया है। अब जिन घरों में पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन है, वे घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा। आगरा में इस नियम के चलते 70 हजार से ज्यादा LPG कनेक्शन सरेंडर हो सकते हैं। 1 जुलाई 2026 से PNG कनेक्शन वाले घरों में LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसका मकसद है कि सीमित LPG संसाधनों को उन इलाकों में बचाया जाए जहां PNG उपलब्ध नहीं है।
शादी वाले परिवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन कर दें ताकि कोई परेशानी न हो। आम उपभोक्ताओं को भी गैस बुकिंग के समय सतर्क रहना चाहिए। प्रशासन का प्रयास है कि शादी के मौसम में किसी को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। हालांकि पूरी स्थिति सामान्य होने में अभी कुछ समय लग सकता है। लोग नियमों का पालन करें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, जिनके घर में शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं।
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