धागों और दस्तानों में बसी जिंदगी, दो दशकों से कठपुतली बचा रहे मिथिलेश, एआई के दौर में भी जिंदा है कला

उन्होंने बताया कि जब कभी उन्हें समय मिलता है, वह वर्कशॉप आयोजित करके बच्चों को यह कला दिखाते हैं और इसकी प्रस्तुति भी समझते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 50 से अधिक लोगों को वह प्रशिक्षण दे चुके हैं। हालांकि, उनके मन में विलुप्त हो रही इस कला को लेकर मलाल भी है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कला दिखाने के बावजूद भी कलाकार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, शायद यही वजह है कि धीरे-धीरे यह कला विलुप्त होती जा रही है। मिथिलेश ने कहा है कि यदि सरकार और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं इस कला को बढ़ावा दें तो इसे विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही यह रोजगार का एक मध्यम भी बन सकता है।