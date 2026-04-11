जॉर्जिया में एडमिशन के नाम पर 11 लाख की ठगी, दस्तावेज लौटाने के लिए भी मांगे 2 लाख, वाराणसी में FIR दर्ज

पीड़िता ने बताया कि फोन पर उन्हें गालियां दी गई और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि यह एक संगठित गिरोह है और भारत में रहकर एडमिशन के नाम पर वसूली करता है। पुलिस ने बताया कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।