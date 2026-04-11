वाराणसी में देवर ने भाभी को गड़ासे काट डाला, खुद ही पुलिस को किया सूचित, भाभी की बहन बनी हत्या की वजह

लच्छापुर गांव में अजीत नामक एक शख्स ने अपनी सगी भाभी पूनम देवी की गड़ासे व कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। इस वारदात के दौरान उसकी भाभी उसके सामने हाथ पर जोड़ती रही, लेकिन अजीत का दिल नहीं पसीजा और वह लगातार वार करता रहा। बताया जा रहा है कि अजीत के ऊपर खून सवार था और इस दौरान उसकी भाभी का एक पैर कट कर अलग हो गया। घटना के बाद आरोपी अजीत ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।