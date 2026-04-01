Varanasi news: होटल में चली गोली से लड़की घायल, अस्पताल मे भर्ती, घंटों तक अनभिज्ञ रही कैंट पुलिस

उन्होंने बताया कि होटल के कमरे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और गोली चल गई। हालांकि, लड़की ने बताया है कि उसने गोली खुद चलाई थी जो उसके गले के पास लगी है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल लड़की खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं, उस युवती के साथ लड़का कौन था इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है और ना ही मामले में किसी तरह की तहरीर थाने में दी गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जिस डॉक्यूमेंट को युवक और युवती ने होटल में जमा किया था उसमें पता फर्जी दर्ज था।