प्रदेश को मिलेंगी 491 वीरांगनाएं, वाराणसी पुलिस लाइन में सिख रहीं पुलिसिंग के गुर

वाराणसी में प्रशिक्षण ले रहीं इन महिला आरक्षियों की तैनाती मिशन शक्ति, पिंक बूथ और हेल्पलाइन नंबर 1090 जैसी संस्थानों में होगी। 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग में इन महिला आरक्षियों को इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इन महिला आरक्षियों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही पुलिसिंग के भी गुरु सिखाया जा रहे हैं, जिसमें अपराधों की रोकथाम, हथियार संचालन, फॉरेंसिक साइंस, पुलिस की कार्य प्रणाली, पुलिस रेगुलेशन, बंदी स्कॉट हवालात ड्यूटी जैसे कई प्रशिक्षण शामिल हैं। मिशन शक्ति के तहत इन महिला आरक्षियों को विशेष रूप से महिला अपराध की रोकथाम को लेकर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए भी इन्हे ट्रेनिंग डी गई है।