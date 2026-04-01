BHU को डेयरी विज्ञान में बड़ी सफलता, रिसर्च टीम ने तैयार की स्ट्रॉबेरी फोर्टिफाइड दही, अंतरराष्ट्रीय जनरल में मिला स्थान

शोध के दौरान टीम ने पाया कि यदि दही में 8% स्ट्रॉबेरी पाउडर मिला लिया जाए तो स्वाद रंग और पोषण के बीच संतुलन बनाना बेहद खास और इंसान के लिए लाभकारी हो जाता है। टीम की इस उपलब्धि पर प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि यह नवाचार भारतीय डेयरी उद्योग में वैल्यू एडेड उत्पादों के विकास को नई दिशा की तरफ आगे बढ़ाएगा। उन्होंने टीम के समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए कहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सूक्ष्म अनुसंधान के कारण ही इस तरह की सफलता संभव हो पाती है।