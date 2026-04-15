वाराणसी ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों की करतूत, स्पाइन ट्यूमर के बजाय की जांघ की सर्जरी, महिला की मौत

रिपोर्ट में आर्थोपेडिक विभाग की टीम के 7 मार्च के ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि स्पाइनल ट्यूमर से ग्रसित राधिका देवी की गलत सर्जरी कर दी गई और जांघ में चीरा लगाने के बाद जब फ्रैक्चर नहीं मिला तो सर्जरी को रोक कर महिला को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया गया। दरअसल, मामला सामने आने के बाद बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एमएन शंखवार ने चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। फिलहाल, पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है।