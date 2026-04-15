15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों की करतूत, स्पाइन ट्यूमर के बजाय की जांघ की सर्जरी, महिला की मौत

आईएमएस बीएचयू के डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। यहां ट्रामा सेंटर में एक महिला मरीज की स्पाइन ट्यूमर की सर्जरी के बजाय जांघ की सर्जरी कर दी गई है, जिसके बाद महिला की मौत हो गई...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 15, 2026

फाइल फोटो

वाराणसी: आईएमएस बीएचयू के डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। यहां ट्रामा सेंटर में एक महिला मरीज की स्पाइन ट्यूमर की सर्जरी के बजाय जांघ की सर्जरी कर दी गई है, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ही नाम की दो महिला थी और एक को स्पिन ट्यूमर की शिकायत थी, जबकि दूसरे के पैर में फ्रैक्चर था। नाम के कंफ्यूजन में डॉक्टर ने यह लापरवाही कर दी।

मृतक महिला के पोते ने की शिकायत

इस मामले में बलिया की मृतक महिला राधिका देवी (71) के पोते मृत्युंजय पाल ने आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मृत्युंजय ने बताया कि उनकी दादी को 25 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की शिकायत थी। मृत्युंजय ने बताया कि दादी का इलाज डॉ अनुराग साहू की देखरेख में किया जा रहा था।

मृत्युंजय के मुताबिक, 7 मार्च को उनकी दादी को लेकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में गए और उनके जांघ की सर्जरी कर दी। सर्जरी के दौरान फ्रैक्चर नहीं मिलने के बाद आनन-फानन में टांके लगाकर उन्हें ओटी से बाहर कर दिया गया। मृत्युंजय ने आरोप लगाया है कि इस बारे में जब डॉक्टर से पूछताछ की गई तो उनके साथ स्टाफ ने दुर्व्यवहार किया और गलत ऑपरेशन के कारण उनकी दादी को मेमोरी लॉस, मुंह में दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी कई समस्याएं होने लगी।

27 मार्च को हुई मौत

मृत्युंजय का मुताबिक, 18 मार्च को न्यूरो सर्जरी की टीम ने दोबारा उनकी दादी का ऑपरेशन किया और इस दौरान वह अस्पताल में ही भर्ती रहीं। 27 मार्च की सुबह उनकी दादी की कार्डियोपल्मनरी अरेस्ट की वजह से मौत हो गई, जिसकी शिकायत उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति से भी की है।

घटना सामने आने के बाद इस मामले में एक जांच टीम बिठाई गई और बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने ट्रामा सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह से मामले में रिपोर्ट मांगी। सूत्रों के मुताबिक, प्रोफेसर सौरभ सिंह की रिपोर्ट में गलत सर्जरी का जिक्र किया गया और बताया गया कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती की गई महिला राधिका देवी की उम्र 71 साल थी जबकि ऑर्थोपेडिक्स विभाग में भर्ती की गई एक महिला का नाम भी राधिका सिंह ही था जिनकी उम्र 82 वर्ष थी।

रिपोर्ट के बाद कार्रवाई

रिपोर्ट में आर्थोपेडिक विभाग की टीम के 7 मार्च के ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि स्पाइनल ट्यूमर से ग्रसित राधिका देवी की गलत सर्जरी कर दी गई और जांघ में चीरा लगाने के बाद जब फ्रैक्चर नहीं मिला तो सर्जरी को रोक कर महिला को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया गया। दरअसल, मामला सामने आने के बाद बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एमएन शंखवार ने चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। फिलहाल, पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 08:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों की करतूत, स्पाइन ट्यूमर के बजाय की जांघ की सर्जरी, महिला की मौत

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने की हनुमान पूजा, 11 बजे समारोह होगा आयोजित

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में डॉक्टर के घर एटीएस की रेड, टेरर फंडिंग की आशंका, मुंबई से पहुंची टीम

वाराणसी

सपा दंगा करने की एक्सपर्ट, पाकिस्तानी कनेक्शन से भी इनकार नहीं: श्रमिकों के आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर

वाराणसी

वाराणसी में हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता संग मारपीट, संगठन के लिए भी की अभद्र टिप्पणी, हिरासत में 2 आरोपी

वाराणसी

काशी में बनेगा नमोः बनारस केंद्र,145 करोड़ आएगी लागत, इन लोगों को होगा फायदा

वाराणसी

BHU को डेयरी विज्ञान में बड़ी सफलता, रिसर्च टीम ने तैयार की स्ट्रॉबेरी फोर्टिफाइड दही, अंतरराष्ट्रीय जनरल में मिला स्थान

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.