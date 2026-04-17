West Bengal Rally: बंगाल में भाजपा आई तो गुंडे-माफिया सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे: योगी आदित्यनाथ

अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अपराध और अराजकता चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है, जिससे आम जनता में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा, “बंगाल में अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो गुंडों, माफियाओं और अराजक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्हें कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी।”