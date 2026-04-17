West Bengal Rally: बंगाल में भाजपा आई तो गुंडे-माफिया सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे: योगी आदित्यनाथ

बाराबनी में योगी का बड़ा बयान: भाजपा सरकार बनी तो गुंडों-माफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Yogi Adityanath Big Statement in Bengal: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बाराबनी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो गुंडों, माफियाओं और अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंच से जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में बदलाव की जरूरत है और भाजपा ही वह विकल्प है जो विकास और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।
अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अपराध और अराजकता चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है, जिससे आम जनता में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा, “बंगाल में अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो गुंडों, माफियाओं और अराजक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्हें कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी।”
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर बंगाल में विकास की नई धारा शुरू होगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की गई है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार बनने पर बंगाल में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे लोगों को सुरक्षा और बेहतर जीवन मिल सके।
मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जनता के वास्तविक मुद्दों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करना है।
योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के अंत में जनता से अपील की कि वे भाजपा को समर्थन दें और राज्य में परिवर्तन लाने में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि बंगाल के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का अवसर है।
जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। समर्थकों ने भाजपा के समर्थन में नारे लगाए और उम्मीदवार अरिजीत रॉय के प्रति अपना समर्थन जताया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे।
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