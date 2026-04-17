अब पैसों के कारण नहीं रुकेगी पढ़ाई, यूपी सरकार की इन योजनाओं से भविष्य को मिलेगी उड़ान, तुरंत देखें पूरी जानकारी

UP Govermnet Policy For Students: उत्तर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कई बड़ी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ दे। अब गरीब परिवार के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकेंगे और अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। ये योजनाएं छात्रों को नई उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहन और सहारा दे रही हैं।