UP Politics: आरक्षित सीटों पर सपा का बड़ा गेम प्लान, भाजपा के गढ़ में सेंध की तैयारी

BJP vs SP Dalit VoteBank: उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी समाजवादी पार्टी इस बार चुनावी समीकरणों को नए तरीके से साधने में लगी हुई है। पार्टी ने विशेष रूप से दलित बहुल और आरक्षित सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी इन सीटों पर गहन मंथन कर रही है और जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने में जुटी है। माना जा रहा है कि PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले की सफलता से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब आरक्षित सीटों के जरिए विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।