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UP Politics: आरक्षित सीटों पर सपा का बड़ा गेम प्लान, भाजपा के गढ़ में सेंध की तैयारी

Akhilesh Yadav PDA Formula: 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने दलित बहुल आरक्षित सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए फॉर्मूले के तहत नई रणनीति तैयार की जा रही है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 07, 2026

Akhilesh Yadav Dalit Vote Bank: दलितों के सहारे सत्ता की राह, अखिलेश ने शुरू किया बड़ा चुनावी अभियान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Akhilesh Yadav Dalit Vote Bank: दलितों के सहारे सत्ता की राह, अखिलेश ने शुरू किया बड़ा चुनावी अभियान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

BJP vs SP Dalit VoteBank: उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी समाजवादी पार्टी इस बार चुनावी समीकरणों को नए तरीके से साधने में लगी हुई है। पार्टी ने विशेष रूप से दलित बहुल और आरक्षित सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी इन सीटों पर गहन मंथन कर रही है और जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने में जुटी है। माना जा रहा है कि PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले की सफलता से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब आरक्षित सीटों के जरिए विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, सपा का लक्ष्य केवल अपनी पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करना नहीं है, बल्कि उन वर्गों तक भी पहुंच बनाना है जो पिछले कुछ चुनावों में भाजपा के साथ मजबूती से जुड़े रहे हैं। इसी वजह से दलित समाज के बीच पार्टी की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं और विभिन्न संगठनों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

PDA   फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही सपा

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी ने  PDA  फॉर्मूले को प्रमुखता से आगे बढ़ाया था। पार्टी का दावा है कि इस रणनीति का उसे सकारात्मक राजनीतिक लाभ मिला। इसी अनुभव को आधार बनाकर अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं।

अखिलेश यादव का मानना है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के व्यापक सामाजिक गठजोड़ के जरिए भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि दलित समाज के भीतर अपनी स्वीकार्यता और मजबूत की जाए तो कई आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की जा सकती है। इसी सोच के तहत दलित बहुल क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय किया जा रहा है और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

छात्र और युवा संगठनों को मिली जिम्मेदारी

समाजवादी पार्टी ने इस अभियान में अपने युवा संगठनों को भी सक्रिय भूमिका दी है। छात्र सभा, युवजन सभा और यूथ ब्रिगेड को अलग-अलग क्षेत्रों में भेजकर जमीनी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इन संगठनों के कार्यकर्ता गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर सामाजिक और राजनीतिक माहौल का आकलन कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को लगातार रिपोर्ट भेजी जा रही हैं, जिनके आधार पर चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि केवल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखकर भी सीटवार रणनीति बनाई जा रही है। युवाओं को इस अभियान में शामिल करने का उद्देश्य नई पीढ़ी के मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करना भी है।

तीन स्तर पर हो रहा जमीनी आकलन

सपा ने आरक्षित सीटों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए त्रिस्तरीय सर्वे और मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है। इसमें संगठनात्मक रिपोर्ट, स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रिया और स्वतंत्र फील्ड सर्वे को शामिल किया गया है। इन रिपोर्टों के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि किन क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति मजबूत है और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है। विशेष रूप से उन सीटों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पिछली बार जीत और हार का अंतर बेहद कम रहा था। पार्टी का मानना है कि ऐसे क्षेत्रों में थोड़े से अतिरिक्त प्रयास और प्रभावी रणनीति के जरिए चुनावी परिणाम बदले जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में 84 एससी और 2 एसटी आरक्षित सीटें

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जिनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये सीटें बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि सरकार बनाने के लिए इनका योगदान निर्णायक हो सकता है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में इन सीटों पर भाजपा का दबदबा देखने को मिला था। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि आरक्षित सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए तो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता काफी आसान हो सकता है। इसी वजह से इन सभी सीटों पर संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

हर मतदाता तक पहुंचने की तैयारी

सपा की रणनीति केवल चुनावी सभाओं तक सीमित नहीं है। पार्टी ने आरक्षित सीटों पर घर-घर संपर्क अभियान की रूपरेखा भी तैयार की है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक गांव और प्रत्येक बूथ स्तर तक पहुंच बनाएं। पार्टी की कोशिश है कि दलित समाज के बीच सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझा जाए। इसके साथ ही भाजपा सरकार की नीतियों और सपा के राजनीतिक दृष्टिकोण को भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। राजनीतिक सूत्रों  का मानना है कि यदि यह रणनीति प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इसका चुनावी असर दिखाई दे सकता है।

2022 में केवल 20 सीटों पर मिली थी सफलता

विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को आरक्षित श्रेणी की केवल 20 सीटों पर जीत मिली थी। यह आंकड़ा पार्टी की अपेक्षाओं से काफी कम था। इसी अनुभव को देखते हुए अब पार्टी ने इन सीटों पर विशेष रणनीति बनाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार सपा का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 50 आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज करना है। यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन पार्टी नेतृत्व को विश्वास है कि बदले हुए राजनीतिक माहौल और मजबूत संगठनात्मक प्रयासों के जरिए इसे हासिल किया जा सकता है।

लोकसभा चुनाव 2024 से मिला उत्साह

समाजवादी पार्टी की नई रणनीति के पीछे लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। पार्टी का दावा है कि आरक्षित लोकसभा सीटों पर उसे उल्लेखनीय सफलता मिली और भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं के बीच हुए बदलाव को सपा सकारात्मक संकेत के रूप में देख रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि यही रुझान विधानसभा चुनाव तक कायम रहा तो कई आरक्षित सीटों पर परिणाम उसके पक्ष में आ सकते हैं। इसी वजह से लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का गहन विश्लेषण कर विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है।

भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी का यह अभियान भाजपा के मजबूत सामाजिक आधार को चुनौती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भाजपा ने पिछले वर्षों में दलित वर्ग के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और कई आरक्षित सीटों पर लगातार जीत दर्ज की है। ऐसे में सपा की कोशिश है कि सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और स्थानीय मुद्दों के सहारे वह इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। यदि पार्टी इस लक्ष्य में सफल होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं।

2027 की लड़ाई के लिए संगठन सक्रिय

कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दलित बहुल और आरक्षित सीटों पर विशेष फोकस, पीडीए फॉर्मूले का विस्तार, युवाओं की सक्रिय भागीदारी और जमीनी स्तर पर लगातार सर्वेक्षण इस रणनीति के प्रमुख हिस्से हैं।

आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि सपा की यह रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी ने आरक्षित सीटों को इस बार अपने चुनावी अभियान का केंद्र बना लिया है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं और 2027 का चुनाव पहले से कहीं अधिक रोचक हो सकता है।

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Published on:

07 Jun 2026 12:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: आरक्षित सीटों पर सपा का बड़ा गेम प्लान, भाजपा के गढ़ में सेंध की तैयारी

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