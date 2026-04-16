थाने पर हमला करने वालों का होगा काम तमाम, कानून से खिलवाड़ करने वालों को योगी का सख्त हिदायत

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। इसके लिए सिर्फ भर्ती काफी नहीं है। पुलिसकर्मियों की अच्छी ट्रेनिंग जरूरी है। 2017 में ट्रेनिंग की क्षमता सिर्फ 3 हजार थी, अब 60 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग एक साथ हो रही है। राज्य वही है, लेकिन अब सुविधाएं 200 गुना बढ़ गई हैं। हर पुलिस लाइन में 200 कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा दी गई है। थाने का बेहतर मॉडल गोरखनाथ थाने में देखा जा सकता है। फायर टेंडर के लिए भी नई बिल्डिंग तेजी से बन रही हैं। अच्छी सुविधाओं से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ी है और सुरक्षा का मजबूत मॉडल तैयार हुआ है।