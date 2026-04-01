LDA ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन तिथि, ऐशबाग में लग्जरी फ्लैट लेने का सुनहरा मौका

लखनऊ में लग्जरी फ्लैट खरीदने का सुनहरा मौका: एलडीए ने ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
LDA Extends Deadline for Premium Flats in Ashbagh Square: राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए घर खरीदने का एक बड़ा अवसर सामने आया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने ऐशबाग क्षेत्र में बन रहे अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट’ के फ्लैट्स के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 15 दिन बढ़ाते हुए अब 30 अप्रैल तक कर दिया है। इस निर्णय से उन लोगों को राहत मिली है, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
LDA द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस परियोजना में 1900 वर्गफीट क्षेत्रफल के कुल 384 प्रीमियम फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। ये सभी फ्लैट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और शहर के बीचोंबीच स्थित होने के कारण इनकी मांग काफी अधिक है। रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ने से अब अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा। इच्छुक आवेदकों को LDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए फ्लैट की अनुमानित कीमत का 5 प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह शुल्क 2.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
एलडीए ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट्स का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना नहीं रहेगी।
एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट लखनऊ के पुराने औद्योगिक क्षेत्र ऐशबाग में मिल रोड पर विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र शहर के प्रमुख इलाकों से जुड़ा हुआ है और यहां कनेक्टिविटी बेहद उत्कृष्ट है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के पास चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, नाका, आलमबाग, अमीनाबाद और चौक जैसे महत्वपूर्ण बाजार स्थित हैं। ऐसे में यह स्थान आवास के लिए बेहद उपयुक्त माना जा रहा है।
करीब 17,910 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में कुल चार टावर होंगे, जिनमें प्रत्येक टावर 27 मंजिला होगा। सभी फ्लैट्स 3 बीएचके के साथ सर्वेंट रूम की सुविधा से युक्त होंगे। सोसाइटी में निवासियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें शामिल हैं:
इसके अलावा, निवासियों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिसर में कमर्शियल दुकानों का भी निर्माण किया जाएगा।
इन प्रीमियम फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 1.11 करोड़ रुपये रखी गई है। आवंटन के बाद खरीदारों को 36 महीनों की आसान किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी, जिससे मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के लिए इसे खरीदना आसान हो सके।
एलडीए ने इस प्रोजेक्ट को तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं, पांच वर्षों के भीतर सभी आवंटियों को फ्लैट का कब्जा देने की योजना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकरण इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस तरह के आधुनिक और बड़े आवासीय प्रोजेक्ट का मिलना बेहद दुर्लभ है। ऐशबाग जैसे क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना का आना शहरवासियों के लिए एक बड़ी राहत और अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्राइम लोकेशन पर स्थित प्रोजेक्ट में निवेश करना भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के कारण इसकी कीमतों में वृद्धि की संभावना भी अधिक है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग