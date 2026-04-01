LDA ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन तिथि, ऐशबाग में लग्जरी फ्लैट लेने का सुनहरा मौका

एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट लखनऊ के पुराने औद्योगिक क्षेत्र ऐशबाग में मिल रोड पर विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र शहर के प्रमुख इलाकों से जुड़ा हुआ है और यहां कनेक्टिविटी बेहद उत्कृष्ट है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के पास चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, नाका, आलमबाग, अमीनाबाद और चौक जैसे महत्वपूर्ण बाजार स्थित हैं। ऐसे में यह स्थान आवास के लिए बेहद उपयुक्त माना जा रहा है।