UP Property News: रजिस्ट्री होते ही शुरू होगा नामांतरण, योगी सरकार ला रही बड़ा बदलाव

राज्य सरकार की यह पहल जमीन और मकान खरीदने वाले लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आ सकती है। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की स्वचालित प्रक्रिया, डिजिटल रिकॉर्ड, ई-खतौनी और डेटा इंटीग्रेशन जैसी व्यवस्थाएं संपत्ति प्रबंधन को अधिक आसान और सुरक्षित बनाएंगी। यदि यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू होती है तो उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान से जुड़े विवादों में कमी आएगी, सरकारी प्रक्रियाएं सरल होगी और आम नागरिकों का समय तथा पैसा दोनों बचेगा। इसे राज्य में भूमि प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम माना जा रहा है।