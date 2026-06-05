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UP Property News: रजिस्ट्री होते ही शुरू होगा नामांतरण, योगी सरकार ला रही बड़ा बदलाव

UP Property Registry Reform: उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया स्वत: शुरू होगी, जिससे तहसीलों के चक्कर और लंबा इंतजार खत्म हो सकेगा।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 05, 2026

यूपी में जमीन-मकान की खरीद-बिक्री में बड़ा बदलाव: रजिस्ट्री होते ही शुरू होगी दाखिल-खारिज की प्रक्रिया, तहसीलों के चक्कर से मिलेगी राहत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

UP Property Registration: उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रिया में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत अब रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण (दाखिल-खारिज) के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्री पूरी होते ही संबंधित जानकारी स्वतः राजस्व विभाग तक पहुंच जाएगी और नामांतरण की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्षों से चली आ रही जटिल प्रक्रियाएं आसान होंगी, तहसीलों के चक्कर कम लगेंगे और संपत्ति से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। यह बदलाव राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड होंगे एक-दूसरे से जुड़े

वर्तमान व्यवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा जमीन या मकान खरीदने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्री कराई जाती है। इसके बाद संबंधित खरीदार को नामांतरण या दाखिल-खारिज के लिए राजस्व विभाग में अलग से आवेदन करना पड़ता है। कई बार दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण यह काम महीनों तक लंबित रहता है।

नई व्यवस्था में पंजीकरण विभाग और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे ही किसी संपत्ति की रजिस्ट्री होगी, उसकी जानकारी डिजिटल माध्यम से सीधे राजस्व विभाग के पोर्टल पर पहुंच जाएगी। इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी और रिकॉर्ड अपडेट करने का कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

खत्म होगी लंबे इंतजार की समस्या

राज्य के लाखों लोगों को लंबे समय से इस समस्या का सामना करना पड़ता रहा है कि रजिस्ट्री कराने के बाद भी राजस्व अभिलेखों में पुराने मालिक का नाम वर्षों तक दर्ज रहता है। कई मामलों में खरीददारों को बार-बार तहसील कार्यालय जाना पड़ता है और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लग जाता है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया को एक-दूसरे से जोड़कर समयबद्ध बनाया जाए ताकि संपत्ति का स्वामित्व रिकॉर्ड समय पर अपडेट हो सके।

संपत्ति विवादों में आएगी कमी

सूत्रों  का मानना है कि जमीन और मकान से जुड़े अधिकांश विवादों की जड़ रिकॉर्ड में मौजूद विसंगतियां होती हैं। कई बार रजिस्ट्री में एक व्यक्ति मालिक होता है, जबकि खतौनी या राजस्व रिकॉर्ड में किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज रहता है। इस अंतर के कारण कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं और मुकदमेबाजी बढ़ती है।

जब दोनों विभागों का डेटा एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा तो इस प्रकार की समस्याओं में काफी कमी आने की संभावना है। रजिस्ट्री और राजस्व अभिलेखों के बीच तालमेल बढ़ने से संपत्ति के स्वामित्व को लेकर भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और विवाद कम होंगे।

ई-खतौनी को मिलेगा बढ़ावा

सरकार की नई योजना में ई-खतौनी और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही राजस्व अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। अब रजिस्ट्री से जुड़े डेटा को भी इस प्रणाली में जोड़ा जाएगा। इससे भूमि संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी और नागरिक घर बैठे अपनी संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड देख सकेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड होने से दस्तावेजों के खोने, छेड़छाड़ या गलत प्रविष्टि की संभावना भी कम होगी।

फर्जीवाड़े पर लगेगी प्रभावी रोक

संपत्ति खरीद-बिक्री के मामलों में फर्जी रजिस्ट्री, दोहरी बिक्री और रिकॉर्ड में हेराफेरी जैसी शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। कई बार एक ही जमीन को अलग-अलग व्यक्तियों को बेचने या गलत दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व बदलने के मामले भी प्रकाश में आते हैं।

अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक आधारित प्रणाली से ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। जब पंजीकरण और राजस्व विभाग का डेटा एकीकृत होगा तो प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का पता लगाना आसान होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

किसानों और ग्रामीणों को होगा सबसे अधिक लाभ

सूत्रों  के अनुसार इस व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और भू-स्वामियों को मिलेगा। गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री के बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है। कई बार वर्षों तक रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाते, जिससे भविष्य में विवाद पैदा हो जाते हैं।

नई प्रणाली लागू होने पर किसानों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड समय पर अपडेट होने से सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी।

बैंक ऋण और अन्य सुविधाओं में मिलेगी सहूलियत

जब किसी संपत्ति का रिकॉर्ड सही और अद्यतन होता है, तब उस पर बैंक ऋण लेना भी आसान हो जाता है। वर्तमान में कई लोगों को केवल इसलिए ऋण नहीं मिल पाता क्योंकि खतौनी या अन्य अभिलेखों में उनका नाम दर्ज नहीं होता। नई व्यवस्था के बाद स्वामित्व रिकॉर्ड जल्दी अपडेट होंगे, जिससे बैंक, वित्तीय संस्थान और सरकारी विभाग भी सही जानकारी के आधार पर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

डिजिटल उत्तर प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम

योगी सरकार लगातार प्रशासनिक सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति पंजीकरण प्रणाली का एकीकरण इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।अधिकारियों का कहना है कि तकनीक आधारित इस बदलाव से न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की गति भी बढ़ेगी। मानवीय हस्तक्षेप कम होने से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावनाएं भी घटेंगी।

आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

राज्य सरकार की यह पहल जमीन और मकान खरीदने वाले लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आ सकती है। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की स्वचालित प्रक्रिया, डिजिटल रिकॉर्ड, ई-खतौनी और डेटा इंटीग्रेशन जैसी व्यवस्थाएं संपत्ति प्रबंधन को अधिक आसान और सुरक्षित बनाएंगी। यदि यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू होती है तो उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान से जुड़े विवादों में कमी आएगी, सरकारी प्रक्रियाएं सरल होगी और आम नागरिकों का समय तथा पैसा दोनों बचेगा। इसे राज्य में भूमि प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम माना जा रहा है।

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Published on:

05 Jun 2026 06:13 pm

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