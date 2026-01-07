योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, GCC नीति की एसओपी मंजूर, यूपी बनेगा ग्लोबल सर्विस हब

UP Cabinet Clears GCC Policy: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centre – GCC) नीति-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयार की गई नियमावली-2025 (एसओपी) को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ ही प्रदेश में उच्च कौशल आधारित निवेश, आधुनिक सेवाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य सरकार का यह कदम उत्तर प्रदेश को देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख सेवा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

