UP SIR Update: ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं तो कैसे मिलेगा वोटिंग का अधिकार; सभी 75 जिलों में से कहां कितने नाम कटे?

1 सहारनपुर 4,32,534 16.37

2 मुजफ्फरनगर 3,44,217 16.29

3 मेरठ 6,65,635 24.65

4 गाजियाबाद 8,18,139 28.83

5 बुलन्दशहर 4,03,369 15.14

6 गौतम बुद्ध नगर 4,47,471 23.98

7 बागपत 1,77,299 18.15

8 आगरा 8,36,943 23.25

9 अलीगढ़ 5,20,189 18.60

10 मथुरा 3,73,793 19.19

11 फिरोजाबाद 3,44,752 18.13

12 मैनपुरी 2,26,875 16.17

13 एटा 2,20,426 16.80

14 हाथरस 1,89,616 16.30

15 बरेली 7,14,753 20.99

16 बदायूं 4,92,995 20.39

17 शाहजहांपुर 5,03,922 21.76

18 पीलीभीत 1,99,772 13.61

19 मुरादाबाद 3,87,611 15.76

20 रामपुर 3,21,571 18.29

21 बिजनौर 4,27,159 15.53

22 अमरोहा 1,81,177 13.22

23 कानपुर नगर 9,02,148 25.50

24 कानपुर देहात 2,03,957 15.26

25 इटावा 2,33,018 18.95

26 फर्रुखाबाद 2,90,824 20.80

27 कन्नौज 2,78,095 21.57

28 औरैया 1,58,055 15.36

29 प्रयागराज 11,56,305 24.64

30 फ़तेहपुर 3,15,468 16.32

31 प्रतापगढ़ 5,00,109 19.81

32 कौशांबी 2,19,698 18.00

33 झांसी 2,19,612 13.92

34 ललितपुर 95,447 9.95

35 जालौन 2,12,059 16.34

36 हमीरपुर 90,560 10.78

37 महोबा 85,352 12.42

38 बांदा 1,75,421 13.00

39 चित्रकूट 1,00,092 13.67

40 वाराणसी 5,73,203 18.18

41 जौनपुर 5,89,543 16.51

42 गाजीपुर 4,08,689 13.85

43 चंदौली 2,30,086 15.45

44 मिर्जापुर 3,42,761 17.94

45 सोनभद्र 2,51,964 17.93

46 भदोही 2,06,320 16.73

47 आजमगढ़ 5,66,606 15.25

48 मऊ 3,00,223 17.52

49 बलिया 4,55,976 18.16

50 गोरखपुर 6,45,625 17.61

51 महाराजगंज 3,01,022 15.11

52 देवरिया 4,14,799 17.22

53 कुशीनगर 5,02,640 18.65

54 बस्ती 2,98,287 15.70

55 सिद्धार्थनगर 3,98,900 20.33

56 संत कबीर नगर 2,66,870 19.96

57 लखनऊ 12,00,138 30.04

58 उन्नाव 4,07,171 17.51

59 रायबरेली 3,48,862 16.35

60 सीतापुर 6,23,772 19.55

61 हरदोई 5,44,682 18.04

62 खीरी (लखीमपुर) 5,05,802 17.50

63 गोंडा 4,69,637 18.40

64 बहराइच 5,41,328 20.44

65 बलरामपुर 4,11,200 25.98

66 श्रावस्ती 1,34,992 16.51

67 अयोध्या 3,35,742 17.69

68 सुल्तानपुर 3,16,947 17.19

69 बाराबंकी 3,73,154 16.00

70 अम्बेडकर नगर 2,58,547 13.82

71 कासगंज 1,72,238 16.28

72 अमेठी 2,67,241 18.60

73 हापुड़ 2,57,903 22.30

74 शामली 1,63,458 16.75