UP SIR Update: ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं तो कैसे मिलेगा वोटिंग का अधिकार; सभी 75 जिलों में से कहां कितने नाम कटे?

SIR Update: जानिए, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं तो कैसे मिलेगा वोटिंग का अधिकार? प्रतीकात्मक तस्वीर
UP SIR Update: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता शामिल हैं, जो पहले की संख्या 15.44 करोड़ के मुकाबले करीब 2 करोड़ 89 लाख कम है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने जानकारी दी कि SIR प्रक्रिया के बाद तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता शामिल हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर को जारी मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता दर्ज थे। ड्राफ्ट सूची में सत्यापन के दौरान लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो सके हैं।
|क्रम
|जिला
|कटे वोट
|प्रतिशत (%)
|1
|सहारनपुर
|4,32,534
|16.37
|2
|मुजफ्फरनगर
|3,44,217
|16.29
|3
|मेरठ
|6,65,635
|24.65
|4
|गाजियाबाद
|8,18,139
|28.83
|5
|बुलन्दशहर
|4,03,369
|15.14
|6
|गौतम बुद्ध नगर
|4,47,471
|23.98
|7
|बागपत
|1,77,299
|18.15
|8
|आगरा
|8,36,943
|23.25
|9
|अलीगढ़
|5,20,189
|18.60
|10
|मथुरा
|3,73,793
|19.19
|11
|फिरोजाबाद
|3,44,752
|18.13
|12
|मैनपुरी
|2,26,875
|16.17
|13
|एटा
|2,20,426
|16.80
|14
|हाथरस
|1,89,616
|16.30
|15
|बरेली
|7,14,753
|20.99
|16
|बदायूं
|4,92,995
|20.39
|17
|शाहजहांपुर
|5,03,922
|21.76
|18
|पीलीभीत
|1,99,772
|13.61
|19
|मुरादाबाद
|3,87,611
|15.76
|20
|रामपुर
|3,21,571
|18.29
|21
|बिजनौर
|4,27,159
|15.53
|22
|अमरोहा
|1,81,177
|13.22
|23
|कानपुर नगर
|9,02,148
|25.50
|24
|कानपुर देहात
|2,03,957
|15.26
|25
|इटावा
|2,33,018
|18.95
|26
|फर्रुखाबाद
|2,90,824
|20.80
|27
|कन्नौज
|2,78,095
|21.57
|28
|औरैया
|1,58,055
|15.36
|29
|प्रयागराज
|11,56,305
|24.64
|30
|फ़तेहपुर
|3,15,468
|16.32
|31
|प्रतापगढ़
|5,00,109
|19.81
|32
|कौशांबी
|2,19,698
|18.00
|33
|झांसी
|2,19,612
|13.92
|34
|ललितपुर
|95,447
|9.95
|35
|जालौन
|2,12,059
|16.34
|36
|हमीरपुर
|90,560
|10.78
|37
|महोबा
|85,352
|12.42
|38
|बांदा
|1,75,421
|13.00
|39
|चित्रकूट
|1,00,092
|13.67
|40
|वाराणसी
|5,73,203
|18.18
|41
|जौनपुर
|5,89,543
|16.51
|42
|गाजीपुर
|4,08,689
|13.85
|43
|चंदौली
|2,30,086
|15.45
|44
|मिर्जापुर
|3,42,761
|17.94
|45
|सोनभद्र
|2,51,964
|17.93
|46
|भदोही
|2,06,320
|16.73
|47
|आजमगढ़
|5,66,606
|15.25
|48
|मऊ
|3,00,223
|17.52
|49
|बलिया
|4,55,976
|18.16
|50
|गोरखपुर
|6,45,625
|17.61
|51
|महाराजगंज
|3,01,022
|15.11
|52
|देवरिया
|4,14,799
|17.22
|53
|कुशीनगर
|5,02,640
|18.65
|54
|बस्ती
|2,98,287
|15.70
|55
|सिद्धार्थनगर
|3,98,900
|20.33
|56
|संत कबीर नगर
|2,66,870
|19.96
|57
|लखनऊ
|12,00,138
|30.04
|58
|उन्नाव
|4,07,171
|17.51
|59
|रायबरेली
|3,48,862
|16.35
|60
|सीतापुर
|6,23,772
|19.55
|61
|हरदोई
|5,44,682
|18.04
|62
|खीरी (लखीमपुर)
|5,05,802
|17.50
|63
|गोंडा
|4,69,637
|18.40
|64
|बहराइच
|5,41,328
|20.44
|65
|बलरामपुर
|4,11,200
|25.98
|66
|श्रावस्ती
|1,34,992
|16.51
|67
|अयोध्या
|3,35,742
|17.69
|68
|सुल्तानपुर
|3,16,947
|17.19
|69
|बाराबंकी
|3,73,154
|16.00
|70
|अम्बेडकर नगर
|2,58,547
|13.82
|71
|कासगंज
|1,72,238
|16.28
|72
|अमेठी
|2,67,241
|18.60
|73
|हापुड़
|2,57,903
|22.30
|74
|शामली
|1,63,458
|16.75
|75
|संभल
|3,18,601
|20.29
6 फरवरी तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, उसमें सुधार कराने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
रिणवा ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि सत्यापन के दौरान 46.23 लाख मतदाता (करीब 2.99 प्रतिशत) मृत पाए गए। वहीं 2.57 करोड़ मतदाता (लगभग 14.06 प्रतिशत) ऐसे रहे, जो या तो स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर चले गए थे या फिर प्रमाणन प्रक्रिया के समय उपलब्ध नहीं थे।
इसके अलावा 25.47 लाख मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 12.55 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
|स्टेप
|प्रक्रिया
|स्टेप 1
|ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम जांचने के लिए https://voters.eci.gov.in पर जाएं
|स्टेप 2
|राज्य, पोलिंग स्टेशन नंबर और पोलिंग स्टेशन का नाम दर्ज करें
|स्टेप 3
|अपना पूरा नाम भरें
|स्टेप 4
|अपने पिता/माता/अभिभावक का पूरा नाम दर्ज करें
|स्टेप 5
|जिले का नाम चुनें और अपनी आयु दर्ज करें
|स्टेप 6
|संबंधित विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency) दर्ज करें
|स्टेप 7
|वोटर आईडी का सीरियल नंबर दर्ज करें
अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है। जिन मतदाताओं को सूची में अज्ञात या लापता के रूप में दर्शाया गया है, वे अपना नाम शामिल कराने के लिए 2003 की SIR मतदाता सूची में शामिल होने का प्रमाण या फिर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैध दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में शामिल नामों पर आपत्ति जताने के लिए फॉर्म-7 भरा जा सकता है। बता दें कि वे सभी नागरिक जो 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे।
