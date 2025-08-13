बच्चों की बल्ले बल्ले: कल से हो रही है चार दिनों की छुट्टी, कार्यालयों, बैंकों, कॉलेजों में 3 दिनों की बंदी

Four days holiday starting tomorrow स्कूल में छुट्टी फर्रुखाबाद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में कल से लगातार चार दिनों की छुट्टी मिल रही है इसमें 15 अगस्त का अवकाश भी शामिल है 15 अगस्त को सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा देश में राष्ट्रीय पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका से मिली जानकारी के अनुसार 14 15 16 अगस्त को विद्यालय बंद रहेंगे 17 अगस्त रविवार होने के कारण छुट्टी रहेगी इस प्रकार लगातार चार दिनों की छुट्टी मिल रही है जबकि अन्य सरकारी विभागों में 15 अगस्त से छुट्टी हो रही है जो सोमवार 18 अगस्त को ही खुलेगा।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सभी बेसिक विद्यालय आज का शिक्षण कार्य पूरा करने के बाद बंद हो जाएंगे। अब सोमवार को एक बार फिर पढ़ाई शुरू होगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 14 अगस्त गुरुवार को चेहल्लुम की छुट्टी होगी। इस दिन बेसिक विद्यालयों में अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से नियंत्रित और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यह आदेश लागू होगा। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था। इस दिन सभी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तिरंगा फहराया जाएगा।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन भी सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, बैंकों में बंदी रहती है। बैंक यूनियन की अवकाश तालिका के अनुसार शुक्रवार 15 अगस्त और शनिवार 16 अगस्त को कामकाज नहीं होगा। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखों में भी अवकाश रहेगा। सोमवार 18 अगस्त से बैंकों में कामकाज शुरू होगा।