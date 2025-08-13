बच्चों की बल्ले बल्ले: कल से हो रही है चार दिनों की छुट्टी, कार्यालयों, बैंकों, कॉलेजों में 3 दिनों की बंदी

Four days holiday starting tomorrow स्कूल में छुट्टी फर्रुखाबाद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में कल से लगातार चार दिनों की छुट्टी मिल रही है इसमें 15 अगस्त का अवकाश भी शामिल है 15 अगस्त को सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा देश में राष्ट्रीय पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका से मिली जानकारी के अनुसार 14 15 16 अगस्त को विद्यालय बंद रहेंगे 17 अगस्त रविवार होने के कारण छुट्टी रहेगी इस प्रकार लगातार चार दिनों की छुट्टी मिल रही है जबकि अन्य सरकारी विभागों में 15 अगस्त से छुट्टी हो रही है जो सोमवार 18 अगस्त को ही खुलेगा।