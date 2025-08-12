12 अगस्त 2025,

मंगलवार

शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

रायबरेली

वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की पांचवीं घटना: सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश

Vande Bharat Express Fifth incident of stone pelting वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर पथराव की घटना हुई है। संजोग था कि उस समय कोच में कोई यात्री मौजूद नहीं था। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार होंगे।

रायबरेली

Narendra Awasthi

Aug 12, 2025

Vande Bharat Express Fifth incident of stone pelting प्रयागराज से लखनऊ-अयोध्या होते हुए गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना हुई है। जिससे डिब्बे का शीशा टूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। कोच अटेंडेंट ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरपीएफ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पत्थर फेंकने वालों की खोज कर रही है। इसके पहले भी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना हो चुकी है। लेकिन पथराव की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। घटना प्रयागराज रायबरेली मार्ग पर स्थित रामचंद्र रेलवे स्टेशन के पास की है। वंदे भारत के कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिनके माध्यम से पत्थरबाजी करने वालों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

रामचंद्र रेलवे स्टेशन के पास की घटना

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रूटों पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पत्थर फेंकने वालों के निशाने पर है। प्रयागराज से गोरखपुर जा रही बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर रामचंद्र रेलवे स्टेशन के पास पथराव की घटना हुई। जिससे कोच नंबर सी-10 का शीशा टूट गया। कोच अटेंडेंट के अनुसार ट्रेन के दाहिने तरफ से पथराव की घटना की गई। घटना के समय कोच में यात्री मौजूद नहीं थे। वरना यात्रियों के घायल होने की संभावना थी। कोच अटेंडेंट की तहरीर पर ऊंचाहार में मामला दर्ज किया गया है।

क्या कहते हैं ऊंचाहार आरपीएफ इंस्पेक्टर?

ऊंचाहार आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के लिए स्टाफ गोरखपुर भेजा गया है। वंदे भारत के फूटेज आने के बाद आरोपियों की तलाश की जाएगी। उन्होंने बताया कि वंदे पर पथराव करने की घटनाएं कर हुई है। जिनमें सभी का खुलासा हो गया है। दो मामलों में नाबालिग बच्चे शामिल है। जबकि दो अन्य में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है ऊंचाहार आरपीएफ के अंतर्गत राम चौरा रोड से दरयापुर जंक्शन के बीच का एरिया आता है।

12 Aug 2025 08:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की पांचवीं घटना: सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश

