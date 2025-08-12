वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की पांचवीं घटना: सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश

Vande Bharat Express Fifth incident of stone pelting प्रयागराज से लखनऊ-अयोध्या होते हुए गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना हुई है। जिससे डिब्बे का शीशा टूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। कोच अटेंडेंट ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरपीएफ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पत्थर फेंकने वालों की खोज कर रही है। इसके पहले भी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना हो चुकी है। लेकिन पथराव की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। घटना प्रयागराज रायबरेली मार्ग पर स्थित रामचंद्र रेलवे स्टेशन के पास की है। वंदे भारत के कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिनके माध्यम से पत्थरबाजी करने वालों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।