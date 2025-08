IMD का दिन का तीसरा अलर्ट: शाम 6 बजे के लिए जारी की गई चेतावनी, 21 जिलों मौसम का तांडव

IMD third alert of day Warning issued for 6 pm मौसम विभाग ने दिन का तीसरा अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार कानपुर नगर, कन्नौज, उन्नाव, फर्रुखाबाद, लखीमपुर सहित 21 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 31 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में मानसून का असर दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश के सभी हिस्सों में कई हल्की-फुल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है।