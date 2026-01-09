मौसम में बड़ा उलटफेर: कोहरे का तांडव, मौसम का ट्रिपल अटैक, रफ्तार में लगा ब्रेक

Major weather disruption मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में अलीगढ़ का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। यहां का न्यूनतम सामान्य तापमान 3.6 डिग्री कम रहा। मौसम केंद्र लखनऊ के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अलीगढ़ का तापमान 3.4 डिग्री, मेरठ का 4.3 डिग्री, फुरसतगंज का 4.4 डिग्री, और बरेली और बाराबंकी का 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है।