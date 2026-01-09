9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

मौसम में बड़ा उलटफेर: कोहरे का तांडव, मौसम का ट्रिपल अटैक, रफ्तार में लगा ब्रेक

Major weather disruption: मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। आज सुबह अत्यधिक घना कोहरा और शीत लहर का असर दिखाई पड़ा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। बारिश लेकर के भी उन्होंने अपडेट किया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 09, 2026

खराब फिजीबिलिटी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Major weather disruption मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में अलीगढ़ का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। यहां का न्यूनतम सामान्य तापमान 3.6 डिग्री कम रहा। मौसम केंद्र लखनऊ के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अलीगढ़ का तापमान 3.4 डिग्री, मेरठ का 4.3 डिग्री, फुरसतगंज का 4.4 डिग्री, और बरेली और बाराबंकी का 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है।

इन जिलों में विजिबिलिटी जीरो

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में घना कोहरा और ठंड का असर दिखाई पड़ रहा है। जिसके कारण दृश्यता में काफी कमी आई है। प्रदेश के प्रयागराज, बरेली, और सरसावा में विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई है, जबकि कानपुर में 200 मीटर, आगरा में 400 मीटर, गोरखपुर में 500 मीटर, और बनारस में 600 मीटर दर्ज किया गया है।

प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, उरई, हमीरपुर, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बुलंदशहर, और फुरसतगंज का तापमान 4 से 6 डिग्री के लिए दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त बनारस, चुर्क, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, प्रयागराज, फतेहगढ़, हरदोई, फतेहगढ़, इटावा, झांसी, और सहारनपुर का तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। जिलों में तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच है।

दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत

सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली है। आसमान साफ रहेगा। जिससे रात का तापमान और अधिक गिरने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने की प्रक्रिया भी चल रही है।‌ जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर हलचल

दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर अवसाद बना है। जिसके कारण प्रति घंटे की रफ्तार से हवा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रही है। फिलहाल कानपुर मंडल के जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओले के साथ बारिश हुई है। जिससे मौसम में परिवर्तन आया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 07:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मौसम में बड़ा उलटफेर: कोहरे का तांडव, मौसम का ट्रिपल अटैक, रफ्तार में लगा ब्रेक

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कोचिंग सेंटर में रेप: नाबालिग छात्रा को कोचिंग सेंटर जाने में लग रहा था डर, परिजनों के पूछने तो हुआ ये खुलासा

दुष्कर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर का शव मिला घर में, फैली सनसनी

दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

IMD weather forecast: बंगाल की खाड़ी में मौसमी हलचल का असर उत्तर भारत पर भी, मौसम में करेगा उलटफेर

कोहरे का असर विजिबिलिटी जीरो (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

दरोगा और पत्रकार पर 14 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोप, स्कॉर्पियो में दो घंटे की हैवानियत

कानपुर

बेटे ने पूछा, “मां कहां?” प्रेमी बोला, “अब कभी नहीं आएगी,” ऐसे हुआ हत्या का खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर पुलिस)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.