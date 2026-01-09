मौसम में बड़ा उलटफेर: कोहरे का तांडव, मौसम का ट्रिपल अटैक, रफ्तार में लगा ब्रेक

फोटो सोर्स- पत्रिका
Major weather disruption मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में अलीगढ़ का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। यहां का न्यूनतम सामान्य तापमान 3.6 डिग्री कम रहा। मौसम केंद्र लखनऊ के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अलीगढ़ का तापमान 3.4 डिग्री, मेरठ का 4.3 डिग्री, फुरसतगंज का 4.4 डिग्री, और बरेली और बाराबंकी का 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में घना कोहरा और ठंड का असर दिखाई पड़ रहा है। जिसके कारण दृश्यता में काफी कमी आई है। प्रदेश के प्रयागराज, बरेली, और सरसावा में विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई है, जबकि कानपुर में 200 मीटर, आगरा में 400 मीटर, गोरखपुर में 500 मीटर, और बनारस में 600 मीटर दर्ज किया गया है।
मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, उरई, हमीरपुर, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बुलंदशहर, और फुरसतगंज का तापमान 4 से 6 डिग्री के लिए दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त बनारस, चुर्क, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, प्रयागराज, फतेहगढ़, हरदोई, फतेहगढ़, इटावा, झांसी, और सहारनपुर का तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। जिलों में तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच है।
सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली है। आसमान साफ रहेगा। जिससे रात का तापमान और अधिक गिरने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने की प्रक्रिया भी चल रही है। जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।
दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर अवसाद बना है। जिसके कारण प्रति घंटे की रफ्तार से हवा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रही है। फिलहाल कानपुर मंडल के जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओले के साथ बारिश हुई है। जिससे मौसम में परिवर्तन आया है।
