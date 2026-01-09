कोचिंग सेंटर में रेप: नाबालिग छात्रा को कोचिंग सेंटर जाने में लग रहा था डर, परिजनों के पूछने तो हुआ ये खुलासा

Dushkarm in coaching center with minor student कानपुर में कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी टीचर कोचिंग संचालक नाबालिग छात्रा को दबाव में लेकर पिछले एक महीने से दुष्कर्म कर रहा था। इससे छात्रा को कोचिंग जाने में भी डर लगता था। उसने कोचिंग जाने से इनकार कर दिया। इस पर घर वालों ने पूछा तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पीड़िता के माता-पिता ने थाने में जानकारी दी। तहरीर देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र का है।