कोचिंग सेंटर में रेप: नाबालिग छात्रा को कोचिंग सेंटर जाने में लग रहा था डर, परिजनों के पूछने तो हुआ ये खुलासा

Dushkarm in coaching center with minor student कानपुर में कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी टीचर कोचिंग संचालक नाबालिग छात्रा को दबाव में लेकर पिछले एक महीने से दुष्कर्म कर रहा था। इससे छात्रा को कोचिंग जाने में भी डर लगता था। उसने कोचिंग जाने से इनकार कर दिया। इस पर घर वालों ने पूछा तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पीड़िता के माता-पिता ने थाने में जानकारी दी। तहरीर देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोचिंग संचालक शिक्षक देवेंद्र पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। देवेंद्र स्कूल में टीचर है और अपना कोचिंग सेंटर भी चलाता है, जिसके यहां किदवई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ले की रहने वाली कक्षा 10 की छात्र पढ़ने के लिए आई थी।
बताया गया कि पिछले एक महीने से छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। धमकी दी गई कि किसी को बताया तो परिवार वालों को जान से मार देंगे, जिससे छात्रा घर में किसी को बताती नहीं थी। इसका लाभ देवेंद्र ने उठाया और उसका शारीरिक शोषण किया।
अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण योगेश कुमार ने बताया कि नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी के साथ गलत काम किया गया है। मिली तहरीर के आधार पर किदवई नगर थाना पुलिस ने संगत धाराओं में दर्ज कर लिया है। आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
