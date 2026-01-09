कानपुर गैंगरेप केस में आरोपी दरोगा होने के चलते हल्की धाराएं, कोर्ट की फटकार के बाद ACP लाइन हाजिर, चौकी इंचार्ज निलंबित

कानपुर गैंगरेप केस | Image Video Grab
Gangrape Case Kanpur: कानपुर गैंगरेप मामले में एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने ACP पनकी शिखर यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं, सचेंडी थाने की भीमसेन चौकी के इंचार्ज दिनेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई तब हुई जब कोर्ट और पीड़ित परिवार दोनों ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए।
5 जनवरी की रात गैंगरेप की घटना के बाद 8 जनवरी को पीड़िता को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन यहां भी पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आई। करीब तीन घंटे तक जांच अधिकारी कोर्ट नहीं पहुंचे और पीड़िता कोर्ट रूम के बाहर बैठी रही। जब विवेचक पेश हुआ तो जज ने साफ शब्दों में पूछा कि पीड़िता 14 साल की है, इसके बावजूद पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। कोर्ट ने FIR में पॉक्सो की धाराएं जोड़ने के बाद ही बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए, जिसके चलते उस दिन बयान दर्ज नहीं हो सके।
कोर्ट की नाराजगी के बाद पुलिस पीड़िता को बिना बयान दर्ज कराए वापस ले गई। पीड़िता को नोएडा नंबर की लाल रंग की कार में बैठाकर कोर्ट परिसर से निकाला गया। इस दौरान पूरा घटनाक्रम पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता नजर आया।
पीड़िता के भाई ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि आरोपी खुद विभाग में दरोगा है, इसलिए जानबूझकर मुकदमे को हल्का रखा गया। उसने कहा कि पिछले तीन दिनों से उन्हें थाने और अधिकारियों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लेकिन न बयान दर्ज हो रहे हैं और न ही न्याय मिल रहा है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर की रैकी कराई जा रही है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
गुरुवार को जब पीड़िता को कोर्ट से बाहर लाया गया, तो वह बार-बार यही कहती रही कि उसे घर जाना है। पुलिस ने मीडियाकर्मियों को उससे बात नहीं करने दी। पीड़िता मानसिक रूप से बेहद परेशान दिखाई दी और लगातार रोती रही।
पीड़िता के अनुसार, 5 जनवरी की रात करीब 10 बजे वह घर से निकली थी, तभी स्कॉर्पियो में बैठे दरोगा अमित कुमार मौर्य और यूट्यूबर शिवबरन यादव ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। दोनों उसे सचेंडी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर ले गए और गाड़ी के अंदर ही गैंगरेप किया। करीब दो घंटे बाद बेहोशी की हालत में उसे घर के बाहर फेंक दिया गया।
घटना के बाद पीड़िता अपने भाई के साथ चौकी पहुंची, लेकिन वहां उसे डांटकर भगा दिया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने पर अज्ञात में गैंगरेप और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पॉक्सो एक्ट शामिल नहीं किया गया।
मामले में पुलिस की तीन बड़ी लापरवाहियां सामने आईं पहली, नाबालिग होने के बावजूद पॉक्सो एक्ट न लगाना; दूसरी, पीड़िता को चौकी से भगाना; और तीसरी, आरोपी दरोगा को फरार होने का मौका देना। इन्हीं कारणों से DCP वेस्ट को भी हटा दिया गया और सचेंडी इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया।
ADCP वेस्ट कपिल देव सिंह के अनुसार, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कल्याणपुर CHC में कराया गया, जिसमें रेप की आशंका जताई गई है। स्लाइड्स लैब भेजी गई हैं और स्कॉर्पियो वाहन की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के वक्त आरोपी दरोगा करीब 20 मिनट तक मौके पर मौजूद था।
मामले में आरोपी यूट्यूबर शिवबरन यादव को जेल भेज दिया गया है। जेल जाते वक्त उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वह पीड़िता को पहचानता तक नहीं है। वहीं, मुख्य आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य अब भी फरार है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी दरोगा ने अपने दोनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं। उसकी आखिरी लोकेशन बर्रा इलाके में मिली है। आशंका जताई जा रही है कि वह गोरखपुर, मेरठ या अपने गृह जनपद महाराजगंज में छिपा हो सकता है। चार विशेष टीमों को उसकी तलाश में लगाया गया है।
पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि आरोपियों की ओर से 10 लाख रुपये लेकर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसने यह भी कहा कि पीड़िता जहां रखी गई है, वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं और वह बेहद डरी हुई है।
कांग्रेस पार्टी पीड़िता के समर्थन में सामने आई है। कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला कोर्ट में मौजूद रहे और पूरे मामले पर निगरानी रखी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सईद नकवी ने कहा कि विवेचक की घोर लापरवाही के कारण पीड़िता के बयान समय पर दर्ज नहीं हो सके, जो कानून का सीधा उल्लंघन है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग