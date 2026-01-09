कानपुर गैंगरेप केस में आरोपी दरोगा होने के चलते हल्की धाराएं, कोर्ट की फटकार के बाद ACP लाइन हाजिर, चौकी इंचार्ज निलंबित

5 जनवरी की रात गैंगरेप की घटना के बाद 8 जनवरी को पीड़िता को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन यहां भी पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आई। करीब तीन घंटे तक जांच अधिकारी कोर्ट नहीं पहुंचे और पीड़िता कोर्ट रूम के बाहर बैठी रही। जब विवेचक पेश हुआ तो जज ने साफ शब्दों में पूछा कि पीड़िता 14 साल की है, इसके बावजूद पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। कोर्ट ने FIR में पॉक्सो की धाराएं जोड़ने के बाद ही बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए, जिसके चलते उस दिन बयान दर्ज नहीं हो सके।