‘दागदार दारोगा’ जिसनें स्कॉर्पियो में बुलाकर किया नाबालिग से रेप; भगोड़े के खिलाफ अब….

Kanpur Gangrape Case Update: कानपुर गैंगरेप मामले में एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने ACP पनकी शिखर यादव को लाइन हाजिर किया। इतना ही नहीं सचेंडी थाने की भीमसेन चौकी के इंचार्ज दिनेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई तब हुई जब कोर्ट और पीड़ित परिवार दोनों ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं अब मामले में नया अपडेट सामने आया है।