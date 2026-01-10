10 जनवरी 2026,

शनिवार

‘दागदार दारोगा’ जिसनें स्कॉर्पियो में बुलाकर किया नाबालिग से रेप; भगोड़े के खिलाफ अब….

Kanpur Gangrape Case Update: कानपुर गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। 'दागदार दारोगा' जिसनें स्कॉर्पियो में बुलाकर नाबालिग से रेप किया था उसके खिलाफ जानिए कमिश्नर ने क्या एक्शन लिया?

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Harshul Mehra

Jan 10, 2026

big update in kanpur gang rape case reward 50000 announced against accused inspector amit kumar maurya

कानपुर गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स- Video Grab

Kanpur Gangrape Case Update: कानपुर गैंगरेप मामले में एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने ACP पनकी शिखर यादव को लाइन हाजिर किया। इतना ही नहीं सचेंडी थाने की भीमसेन चौकी के इंचार्ज दिनेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई तब हुई जब कोर्ट और पीड़ित परिवार दोनों ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं अब मामले में नया अपडेट सामने आया है।

पुलिस कमिश्नर ने 50 हजार रुपये का इनाम किया घोषित

शनिवार को, रेप के आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य पर पुलिस कमिश्नर ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें गोरखपुर तक पहुंचीं, लेकिन उससे पहले ही वह वहां से फरार हो चुका था।

पीड़िता के घर पर पुलिस सुरक्षा तैनात

कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पीड़िता को उसके भाई के साथ घर भेज दिया गया है। हालांकि, किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पीड़िता के घर पर पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है।

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश

इस पूरे मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के पीड़िता से मिलने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

पीड़िता का बयान- कार में किया गया गैंगरेप

पीड़िता के अनुसार, 5 जनवरी की रात करीब 10 बजे वह घर से निकली थी, तभी स्कॉर्पियो में बैठे दारोगा अमित कुमार मौर्य और यूट्यूबर शिवबरन यादव ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। दोनों उसे सचेंडी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर ले गए और गाड़ी के अंदर ही गैंगरेप किया। करीब दो घंटे बाद बेहोशी की हालत में उसे घर के बाहर फेंक दिया गया।

आरोपी यूट्यूबर जेल भेजा गया

मामले में आरोपी यूट्यूबर शिवबरन यादव को जेल भेज दिया गया है। जेल जाते वक्त उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वह पीड़िता को पहचानता तक नहीं है। वहीं, मुख्य आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य अब भी फरार है।

Updated on:

10 Jan 2026 04:26 pm

Published on:

10 Jan 2026 04:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 'दागदार दारोगा' जिसनें स्कॉर्पियो में बुलाकर किया नाबालिग से रेप; भगोड़े के खिलाफ अब….

