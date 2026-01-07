Dhirendra Krishna Shastri: लखनऊ में 14 से 18 मार्च तक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भव्य हनुमंत कथा का आयोजन

इस कथा आयोजन का मूल उद्देश्य केवल धार्मिक प्रवचन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से “एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सर्वप्रथम भारत” के विचार को जन-जन तक पहुंचाना है। कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को यह संदेश दिया जाएगा कि आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति के समन्वय से ही भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। आयोजकों के अनुसार, कथा में भगवान हनुमान के चरित्र, उनके अद्भुत पराक्रम, अटूट भक्ति, सेवा भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण से जुड़े प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि आज के युग में हनुमान जी के आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है।