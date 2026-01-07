7 जनवरी 2026,

बुधवार

लखनऊ

Dhirendra Krishna Shastri: लखनऊ में 14 से 18 मार्च तक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भव्य हनुमंत कथा का आयोजन

Bageshwar Dham Peethadhishwar Dhirendra Krishna Shastri: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी मार्च माह में भक्ति, राष्ट्रभाव और संस्कारों का महाकुंभ सजने जा रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से 14 से 18 मार्च 2026 तक भव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 07, 2026

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से बहेगी भक्ति, राष्ट्र और संस्कार की त्रिवेणी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से बहेगी भक्ति, राष्ट्र और संस्कार की त्रिवेणी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Dhirendra Krishna Shastri in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक बार फिर आध्यात्मिक चेतना, भक्ति और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत होने जा रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, प्रसिद्ध कथावाचक और युवा संत परमपूज्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से 14 मार्च 2026 से 18 मार्च 2026 तक पांच दिवसीय श्री हनुमंत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह दिव्य आयोजन सेक्टर-15, वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, लखनऊ में संपन्न होगा।

यह आयोजन हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कथा स्थल को भव्य रूप से सजाया जाएगा और भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी।

आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्र निर्माण का संदेश

इस कथा आयोजन का मूल उद्देश्य केवल धार्मिक प्रवचन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से “एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सर्वप्रथम भारत” के विचार को जन-जन तक पहुंचाना है। कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को यह संदेश दिया जाएगा कि आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति के समन्वय से ही भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। आयोजकों के अनुसार, कथा में भगवान  हनुमान के चरित्र, उनके अद्भुत पराक्रम, अटूट भक्ति, सेवा भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण से जुड़े प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि आज के युग में हनुमान जी के आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विचारों से प्रेरित आयोजन

इस आयोजन को भगवान महादेव के परम भक्त, प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के विचारों और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ  के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है, उसी विकसित और सांस्कृतिक राजधानी लखनऊ में इस आयोजन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ के लोकप्रिय सांसद एवं देश के रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह  के व्यक्तिगत प्रयासों से राजधानी में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों को नई दिशा मिली है। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान और अधिक सुदृढ़ होती है।

बाबा नीम करौली और बागेश्वर बालाजी की कृपा

आयोजकों ने बताया कि यह संपूर्ण आयोजन बागेश्वर बालाजी महाराज एवं बाबा नीम करौली महाराज की अनंत कृपा से संपन्न हो रहा है। कथा में भक्तों को केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सेवा भावना को अपनाने का मार्गदर्शन भी मिलेगा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने ओजस्वी, सरल और प्रभावशाली प्रवचनों के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं। उनकी कथाओं में जहां एक ओर भक्ति और भावनाओं की गहराई होती है, वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूकता का स्पष्ट संदेश भी मिलता है।

युवाओं और परिवारों के लिए विशेष आकर्षण

हनुमंत कथा महोत्सव में विशेष रूप से युवाओं और परिवारों की भागीदारी को लेकर आयोजकों ने खास तैयारियां की हैं। कथा के दौरान युवाओं को संस्कार, चरित्र निर्माण, आत्मबल और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध का संदेश दिया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि आज के समय में जब युवा पीढ़ी दिशाहीनता और मानसिक तनाव से गुजर रही है, ऐसे में हनुमान जी के आदर्श उन्हें सही मार्ग दिखाने का कार्य करेंगे।

श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं

पांच दिवसीय आयोजन को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात, पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और बैठने की समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आयोजन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की योजना तैयार की गई है। आयोजक ट्रस्ट ने लखनऊ सहित आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर इस पावन कथा का लाभ उठाएं।

आयोजकों की अपील

हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि हमारा संकल्प है कि हर भक्त और हर नागरिक अपने दैनिक विचारों, व्यवहार और कार्यों के माध्यम से भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए एक-एक कदम आगे बढ़ाए। यह कथा उसी संकल्प को मजबूत करने का माध्यम है। ट्रस्ट ने लखनऊ के समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे इस पावन अवसर पर परिवार सहित पधारें, सत्संग का रस ग्रहण करें और अपनी भक्ति, राष्ट्र-भावना तथा संस्कारों को और अधिक प्रखर बनाएं।

आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उभरता लखनऊ

लगातार हो रहे ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से लखनऊ एक बार फिर आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। श्री हनुमंत कथा महोत्सव न केवल धार्मिक आयोजन होगा, बल्कि यह सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी मंच बनेगा।

