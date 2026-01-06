लखनऊ में पवन सिंह का जन्मदिन, धनंजय सिंह संग केक कटिंग, शाहनवाज हुसैन ने दी खास बधाई

Dhananjay Singh and Shahnawaz Hussain celebrated Pawan Singh birthday: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और लाखों युवाओं के चहेते कलाकार पवन सिंह का जन्मदिन इस बार राजधानी लखनऊ में खास अंदाज़ में मनाया गया। इस अवसर पर राजनीतिक और फिल्मी जगत की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा माने जाने वाले धनंजय सिंह ने पवन सिंह के साथ केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन विशेष रूप से पवन सिंह को बधाई देने लखनऊ पहुंचे।

