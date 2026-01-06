6 जनवरी 2026,

लखनऊ में पवन सिंह का जन्मदिन, धनंजय सिंह संग केक कटिंग, शाहनवाज हुसैन ने दी खास बधाई

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन लखनऊ में खास अंदाज़ में मनाया गया। इस अवसर पर धनंजय सिंह ने उनके साथ केक काटा, जबकि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन विशेष रूप से बधाई देने पहुंचे। उन्होंने बिहार चुनाव में पवन सिंह की भूमिका की सराहना की।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 06, 2026

लखनऊ में धूमधाम से मना पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन, धनंजय सिंह के साथ काटा केक, शाहनवाज हुसैन ने दी विशेष बधाई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

लखनऊ में धूमधाम से मना पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन, धनंजय सिंह के साथ काटा केक, शाहनवाज हुसैन ने दी विशेष बधाई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Dhananjay Singh and Shahnawaz Hussain celebrated Pawan Singh birthday:  भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और लाखों युवाओं के चहेते कलाकार पवन सिंह का जन्मदिन इस बार राजधानी लखनऊ में खास अंदाज़ में मनाया गया। इस अवसर पर राजनीतिक और फिल्मी जगत की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा माने जाने वाले धनंजय सिंह ने पवन सिंह के साथ केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन विशेष रूप से पवन सिंह को बधाई देने लखनऊ पहुंचे।

जन्मदिन समारोह में दिखा खास उत्साह

पवन सिंह के जन्मदिन समारोह का आयोजन लखनऊ में सादगी और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गीतों की गूंज, समर्थकों की भीड़ और शुभकामनाओं का तांता देखने को मिला। धनंजय सिंह की मौजूदगी ने इस आयोजन को और खास बना दिया। दोनों नेताओं और कलाकारों के बीच आत्मीयता और सौहार्द का दृश्य समारोह में स्पष्ट नजर आया। धनंजय सिंह ने पवन सिंह के साथ केक काटते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर मौजूद समर्थकों ने तालियों और नारों के साथ पवन सिंह का उत्साह बढ़ाया।

शाहनवाज हुसैन ने बताया खास कारण

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने इस मौके पर कहा कि वह विशेष रूप से पवन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लखनऊ आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए खास तौर पर यहां आया हूं। बिहार में जो हमारी बंपर जीत हुई है, उसमें पवन सिंह की अहम भूमिका रही है। हमने उनका चुनाव प्रचार देखा है। उन्होंने जिस तरह से जनता के बीच जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाया, वह काबिले-तारीफ है।”

बिहार की जनता की ओर से बधाई

शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि पवन सिंह केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि बिहार और पूर्वांचल की आवाज बन चुके हैं। “पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से बिहार का नाम रोशन करने वाले पावर स्टार पवन सिंह को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने अपनी कला और मेहनत से भोजपुरी समाज को नई पहचान दी है,” उन्होंने कहा। उनके इस बयान को राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि पवन सिंह का प्रभाव अब केवल सिनेमा तक सीमित नहीं रह गया है।

पवन सिंह ने लिया आशीर्वाद

शाहनवाज हुसैन द्वारा शुभकामनाएं दिए जाने के बाद पवन सिंह ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य समारोह का सबसे भावुक और चर्चित पल रहा। इस दौरान मौजूद लोगों ने इस संस्कार और विनम्रता की सराहना की। पवन सिंह का यह व्यवहार उनके प्रशंसकों के बीच उन्हें और अधिक सम्मान दिलाने वाला रहा।

फिल्म और राजनीति का संगम

पवन सिंह का जन्मदिन समारोह एक तरह से फिल्म और राजनीति के संगम का प्रतीक बन गया। जहां एक ओर वह भोजपुरी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में गिने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका राजनीतिक मंचों पर सक्रिय रहना उन्हें अलग पहचान देता है। बीते कुछ वर्षों में पवन सिंह ने कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लिया है और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया है।

समर्थकों में दिखा जबरदस्त उत्साह

इस मौके पर पवन सिंह के समर्थकों और प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाओं का सैलाब देखने को मिला। #PowerStarPawanSingh जैसे हैशटैग ट्रेंड करते नजर आए। समर्थकों ने उन्हें भोजपुरी समाज का गौरव बताते हुए उनके लंबे और सफल करियर की कामना की।

भोजपुरी सिनेमा का चमकता सितारा

पवन सिंह ने भोजपुरी सिनेमा में अपने संघर्ष, मेहनत और प्रतिभा के बल पर एक अलग मुकाम हासिल किया है। उनके गीत और फिल्में न केवल भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में, बल्कि देश-विदेश में भी लोकप्रिय हैं। उनकी पहचान एक ऐसे कलाकार की है जो अपनी जमीन और संस्कृति से जुड़ा हुआ है।

लखनऊ
भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का 40वां जन्मदिन, जश्न के बीच विवादों में घिरे अभिनेता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Updated on:

06 Jan 2026 02:07 pm

Published on:

06 Jan 2026 02:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में पवन सिंह का जन्मदिन, धनंजय सिंह संग केक कटिंग, शाहनवाज हुसैन ने दी खास बधाई

