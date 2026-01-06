6 जनवरी 2026,

40वें जन्मदिन पर Pawan Singh का केक वीडियो वायरल, एक्ट्रेस संग हरकत पर सोशल मीडिया में हंगामा मचा

Pawan Singh Birthday Celebration: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का 40वां जन्मदिन जश्न और विवाद दोनों लेकर आया। बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक्ट्रेस के साथ उनका केक खाने का अंदाज लोगों को खटक गया और अब अभिनेता को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 06, 2026

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का 40वां जन्मदिन, जश्न के बीच विवादों में घिरे अभिनेता

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का 40वां जन्मदिन, जश्न के बीच विवादों में घिरे अभिनेता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Pawan Singh 40वें Birthday Celebration:  भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने आज अपना 40वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उन्हें देश-विदेश से फैंस, कलाकारों और राजनीतिक हस्तियों की ओर से बधाइयों का तांता लगा। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं और उनकी लोकप्रियता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गायक से अभिनेता बने पवन सिंह ने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने और फिल्में दी हैं, जिनकी वजह से उन्हें भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहा जाता है।

हालांकि, जन्मदिन की खुशियों के बीच पवन सिंह एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आए। दरअसल, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस वीडियो में पवन सिंह एक एक्ट्रेस के साथ केक काटते और खाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केक खिलाने का तरीका सोशल मीडिया यूजर्स को नागवार गुजर रहा है।

क्या है वायरल वीडियो में

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस उन्हें केक खिलाती हैं। इसी दौरान एक्ट्रेस के हाथ की उंगलियों पर थोड़ा सा केक लग जाता है। वीडियो में आगे दिखता है कि पवन सिंह एक्ट्रेस का हाथ पकड़ लेते हैं और उनकी उंगलियों पर लगा केक चाटने लगते हैं। यही दृश्य अब विवाद की जड़ बन गया है।

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं और अलग-अलग दावे कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि यह व्यवहार सार्वजनिक मंच पर अशोभनीय है, खासकर तब जब पवन सिंह एक बड़े स्टार हैं और लाखों युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। वहीं कुछ लोग इसे निजी पल बताकर जरूरत से ज्यादा तूल देने की बात भी कह रहे हैं।

सोशल मीडिया पर बंटा नजर आया जनमत

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने पवन सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके व्यवहार को “मर्यादा के खिलाफ” बताया। कुछ लोगों ने यहां तक लिख दिया कि स्टारडम के नशे में कलाकार अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। एक यूजर ने लिखा, “भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी।”वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, “जन्मदिन मनाना अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर इस तरह का व्यवहार सही नहीं है।” हालांकि, पवन सिंह के समर्थक भी पीछे नहीं रहे। उनके फैंस का कहना है कि वीडियो को बेवजह गलत नजरिए से देखा जा रहा है। उनका तर्क है कि यह एक अनौपचारिक निजी जश्न था, जिसे जरूरत से ज्यादा सनसनीखेज बना दिया गया।

पहले भी विवादों से रहा है नाता

यह पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी उनके निजी जीवन और बयानों को लेकर कई बार विवाद खड़े हो चुके हैं। पवन सिंह का नाम पारिवारिक मामलों से लेकर पेशेवर मतभेदों तक में चर्चा में रहा है। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता पर इन विवादों का खास असर नहीं पड़ा और वे लगातार फिल्मों और म्यूजिक इंडस्ट्री में सक्रिय बने हुए हैं।

जन्मदिन पर काम और बधाइयां

विवादों के बीच पवन सिंह के जन्मदिन को लेकर उनके चाहने वालों में उत्साह भी देखने को मिला। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके पुराने गानों और फिल्मों के क्लिप शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने भी उन्हें बधाई संदेश भेजे और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बताया जा रहा है कि पवन सिंह जन्मदिन के दिन भी अपने आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर व्यस्त रहे। वे जल्द ही नई फिल्मों और गानों में नजर आने वाले हैं, जिन्हें लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं।

कलाकारों की जिम्मेदारी पर फिर उठी बहस

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बड़े कलाकारों को सार्वजनिक मंच पर अपने व्यवहार को लेकर ज्यादा सतर्क नहीं रहना चाहिए। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी छोटे से छोटे वीडियो का वायरल हो जाना आम बात है और ऐसे में सेलिब्रिटीज की हर हरकत पर लोगों की नजर रहती है। जानकारों का मानना है कि लोकप्रिय कलाकार समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए उनसे एक जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कलाकार भी इंसान होते हैं और उन्हें हर बात पर कठघरे में खड़ा करना सही नहीं है।

पवन सिंह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

फिलहाल, इस पूरे विवाद पर पवन सिंह या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। न ही उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को लेकर कोई सफाई दी है। ऐसे में अटकलों और चर्चाओं का दौर लगातार जारी है।

