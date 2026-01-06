40वें जन्मदिन पर Pawan Singh का केक वीडियो वायरल, एक्ट्रेस संग हरकत पर सोशल मीडिया में हंगामा मचा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने पवन सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके व्यवहार को “मर्यादा के खिलाफ” बताया। कुछ लोगों ने यहां तक लिख दिया कि स्टारडम के नशे में कलाकार अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। एक यूजर ने लिखा, “भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी।”वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, “जन्मदिन मनाना अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर इस तरह का व्यवहार सही नहीं है।” हालांकि, पवन सिंह के समर्थक भी पीछे नहीं रहे। उनके फैंस का कहना है कि वीडियो को बेवजह गलत नजरिए से देखा जा रहा है। उनका तर्क है कि यह एक अनौपचारिक निजी जश्न था, जिसे जरूरत से ज्यादा सनसनीखेज बना दिया गया।