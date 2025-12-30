Unnao rape case: कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी बोली- पीड़िता को आंख उठाकर देखा हो तो फांसी लटका दें, लेकिन…

ऐश्वर्या सिंह ने कहा कि वह भी एक बच्ची है और इस प्रकार की घटनाओं में उनकी भी भावनाएं पीड़िता के साथ जुड़ जाएंगी और ट्विटर पर गालियां लिख रही होती। लेकिन उस कहानी में कितनी सच्चाई है, यह जानने की भी जरूरत है। आपको यह भी जानना चाहिए कि दूसरी तरफ भी बेटियां हैं (पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दो बेटियां हैं)। उस इंसान को जितना बुरा आप लोग समझ रहे हैं, वह ऐसे नहीं है। केवल एक सबूत दे दीजिए। उसके बाद आप मेरे पिता को फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन यदि कोई सबूत नहीं है तो यह हमारा हक है कि मेरे सबूतों को भी सुना जाए।