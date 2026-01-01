एयरलाइंस कंपनी की स्थापना: टेंपो चलाया, बिल्डिंग कांट्रेक्टर बना, अब कराएगा लोगों को हवाई यात्रा, मिली NOC

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Unnao tempo driver founded Airlines: उन्नाव के रहने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा की शंख एयरलाइंस लोगों को अब हवाई यात्रा कराएगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जिसकी शुरुआत लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, कानपुर की यात्रा के साथ हो सकती है। बीते 24 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयरलाइंस को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' जारी कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्नाव में हर्ष की लहर दौड़ गई। श्रवण कुमार विश्वकर्मा मूल रूप से दही थाना क्षेत्र अंतर्गत गजौली गांव के रहने वाले हैं। जिसकी उपलब्धि पर लोग चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं बचपन से ही श्रवण कुमार के अंदर कुछ अलग करने की इच्छा शक्ति थी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के दही थाना अंतर्गत गजौली गांव के रहने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा का सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टरगंज फाटक के पास निवास था। यहीं पर उनका बचपन बीता था। उनके चाचा का अपना टेंट हाउस था। जिसमें श्रवण कुमार लोडर चलाया करते थे। नोटबंदी के दौरान 2016 में श्रवण कुमार अपने पिता रमाशंकर विश्वकर्मा के साथ लाटूश रोड, कानपुर आ गए। यहां पर भी उनकी शुरुआत टेंपो चलाने से हुई। इसके साथ ही वे जमीन की सौदेबाजी से भी जुड़ गए और प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करने लगे, जिससे उन्होंने अच्छी आमदनी भी की। यहां से निकलकर वे लखनऊ चले गए। जहां पर भी प्रॉपर्टी का ही काम करने लगे।
विश्वकर्मा कल्याण समिति के सदस्य शिव विलास शर्मा ने बताया कि श्रवण कुमार का कब्बा खेड़ा स्थित 'विश्वकर्मा मंदिर' से गहरा नाता है। उन्होंने विश्वकर्मा मंदिर के निर्माण कार्य में विशेष योगदान दिया। विश्वकर्मा मंदिर के टाइल्स श्रवण कुमार की मदद से लगे हैं। इसके साथ उन्होंने डेढ़ सौ कुर्सी भी दान कीं। सन 2014 के आसपास विश्वकर्मा मंदिर में उनका आना-जाना लगा रहता था। लेकिन अब समयाभाव के कारण आना-जाना नहीं हो पाता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयरलाइंस को बीते 24 दिसंबर को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' जारी किया है। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2026 की पहली तिमाही में शंख एयरलाइंस की हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। जिसकी उड़ान लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से मुंबई और लखनऊ से कानपुर के बीच करने की तैयारी है।
