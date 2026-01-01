एयरलाइंस कंपनी की स्थापना: टेंपो चलाया, बिल्डिंग कांट्रेक्टर बना, अब कराएगा लोगों को हवाई यात्रा, मिली NOC

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के दही थाना अंतर्गत गजौली गांव के रहने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा का सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टरगंज फाटक के पास निवास था। यहीं पर उनका बचपन बीता था। उनके चाचा का अपना टेंट हाउस था। जिसमें श्रवण कुमार लोडर चलाया करते थे। नोटबंदी के दौरान 2016 में श्रवण कुमार अपने पिता रमाशंकर विश्वकर्मा के साथ लाटूश रोड, कानपुर आ गए। यहां पर भी उनकी शुरुआत टेंपो चलाने से हुई। इसके साथ ही वे जमीन की सौदेबाजी से भी जुड़ गए और प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करने लगे, जिससे उन्होंने अच्छी आमदनी भी की। यहां से निकलकर वे लखनऊ चले गए। जहां पर भी प्रॉपर्टी का ही काम करने लगे। ‌