1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

एयरलाइंस कंपनी की स्थापना: टेंपो चलाया, बिल्डिंग कांट्रेक्टर बना, अब कराएगा लोगों को हवाई यात्रा, मिली NOC

Unnao tempo driver founded Airlines, उन्नाव के रहने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने एक एयरलाइंस की स्थापना करके बड़ी उपलब्धि हासिल की। गांव से लेकर शहर तक उनके नाम की चर्चा है। ‌

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Jan 01, 2026

एयरलाइंस की स्थापना (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Unnao tempo driver founded Airlines: उन्नाव के रहने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा की शंख एयरलाइंस लोगों को अब हवाई यात्रा कराएगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।‌ जिसकी शुरुआत लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, कानपुर की यात्रा के साथ हो सकती है। बीते 24 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयरलाइंस को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' जारी कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्नाव में हर्ष की लहर दौड़ गई। श्रवण कुमार विश्वकर्मा मूल रूप से दही थाना क्षेत्र अंतर्गत गजौली गांव के रहने वाले हैं। जिसकी उपलब्धि पर लोग चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं बचपन से ही श्रवण कुमार के अंदर कुछ अलग करने की इच्छा शक्ति थी। ‌

नोटबंदी के दौरान कानपुर आ गए

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के दही थाना अंतर्गत गजौली गांव के रहने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा का सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टरगंज फाटक के पास निवास था। यहीं पर उनका बचपन बीता था। उनके चाचा का अपना टेंट हाउस था। जिसमें श्रवण कुमार लोडर चलाया करते थे। नोटबंदी के दौरान 2016 में श्रवण कुमार अपने पिता रमाशंकर विश्वकर्मा के साथ लाटूश रोड, कानपुर आ गए। यहां पर भी उनकी शुरुआत टेंपो चलाने से हुई। इसके साथ ही वे जमीन की सौदेबाजी से भी जुड़ गए और प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करने लगे, जिससे उन्होंने अच्छी आमदनी भी की। यहां से निकलकर वे लखनऊ चले गए। जहां पर भी प्रॉपर्टी का ही काम करने लगे। ‌

विश्वकर्मा मंदिर से विशेष लगाव

विश्वकर्मा कल्याण समिति के सदस्य शिव विलास शर्मा ने बताया कि श्रवण कुमार का कब्बा खेड़ा स्थित 'विश्वकर्मा मंदिर' से गहरा नाता है। उन्होंने विश्वकर्मा मंदिर के निर्माण कार्य में विशेष योगदान दिया। विश्वकर्मा मंदिर के टाइल्स श्रवण कुमार की मदद से लगे हैं। इसके साथ उन्होंने डेढ़ सौ कुर्सी भी दान कीं। सन 2014 के आसपास विश्वकर्मा मंदिर में उनका आना-जाना लगा रहता था। लेकिन अब समयाभाव के कारण आना-जाना नहीं हो पाता है।

2026 की पहली तिमाही में उड़ान भरने की संभावना

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयरलाइंस को बीते 24 दिसंबर को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' जारी किया है। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2026 की पहली तिमाही में शंख एयरलाइंस की हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। जिसकी उड़ान लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से मुंबई और लखनऊ से कानपुर के बीच करने की तैयारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 08:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / एयरलाइंस कंपनी की स्थापना: टेंपो चलाया, बिल्डिंग कांट्रेक्टर बना, अब कराएगा लोगों को हवाई यात्रा, मिली NOC

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सेंगर की बेटी मेरी बहन…मेरा भी दर्द समझें; पीड़िता बोली- अगर सेंगर ने गलत न किया होता, मैं भी आम जिंदगी जी रही होती

Uttar pradesh news, up news, latest news in hindi, kanpur, kanpur news, unnao, unnao news, unnao crime news, Kanpur News in Hindi, Latest Kanpur News in Hindi, Kanpur Hindi Samachar, उन्नाव, उन्नाव न्यूज, उन्नाव क्राइम न्यूज
उन्नाव

Unnao rape case: कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी बोली- पीड़िता को आंख उठाकर देखा हो तो फांसी लटका दें, लेकिन…

ऐश्वर्या सिंह सिंगर (फोटो सोर्स- ANI)
उन्नाव

Unnao rape case: कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का एक्स पर पत्र, लिखा- …हमारी कीमत लगा रहें, चुप्पी की कीमत चुकानी पड़ी

Unnao Rape Case (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर मामला सुप्रीम कोर्ट में, पीड़िता की मां की मांग, परिवार और वकीलों को मिले सुरक्षा

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

Unnao Rape Case: ‘कुलदीप सिंह को फांसी तक लेकर जाना है’, पीड़िता का छलका दर्द! बोली- अभी मेरी लड़ाई बाकी है

unnao rape case hearing accused kuldeep singh sengar victim expressed her pain said fight is still on
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.