बीएसए के नाम पर बाबू ने मांगे 50 हजार, प्रधानाध्यापक के खिलाफ आईजीआरएस पर आई थी शिकायत

Clerk demands 50 thousand for resolving complaint on IGRS: उन्नाव में बेसिक शिक्षा विभाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें बीएसए को देने के लिए 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। वीडियो में यह भी बात निकल कर सामने आ रही है कि बीएसए साहब से कह दो ज्यादा दिमाग ना लगाए। इस संबंध में बातचीत करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है। वायरल वीडियो में दिख रहे बाबू से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उच्चाधिकारियों से भी कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की जाएगी। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।