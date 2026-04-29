उन्नाव ओवरटेक करते समय आनियंत्रित बोलेरो ट्रक से टकरा खंती में गिरी, 6 की मौत, पांच घायल

Unnao road accident: उन्नाव में हुई हृदयविदारक घटना में पांच महिलाएं सहित 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि पांच अन्य घायल है। घटना के समय सभी घायल और मृतक मां चंडिका देवी मंदिर मुंडन कराने जा रहे थे। रास्ते में ट्रक को ओवरटेक करते समय गाड़ी अनियंत्रित हो गई। ‌इसी बीच एक अन्य ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बोलोरो खंती में जा गिरी। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां तीन को मृत्यु घोषित कर दिया। उपचार के दौरान तीन अन्य की मौत हो गई। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मामला बिहार थाना क्षेत्र की है।