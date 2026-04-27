उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने राघव चड्ढा को लेकर बोले- अभी सात आए और न जाने कितने आएंगे

Unnao MP Sakshi Maharaj made a big statement on Raghav Chadha: उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ज्वाइन करने के साथ राघव चड्ढा ने कहा था कि एक अच्छा आदमी गलत जगह था। अब सही जगह आ गया। जब जागे तभी सवेरा। इसके साथ ही उन्होंने बिजली समस्या पर भी चर्चा की। बोले अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सांसद साक्षी महाराज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त विचार व्यक्त किये। इसके पहले उन्होंने कार्यालय में आए लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी और अन्य नेता भी मौजूद थे। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अकेले ही बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने राज्यसभा के 6 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ है। राघव चड्ढा के इस कदम से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दो तिहाई सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं।