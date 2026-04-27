उन्नाव में हत्या के बाद चेहरे को तेजाब से जलाया, नहीं हो पाई पहचान, उम्र 35 से 40 के बीच

Unidentified youth body found in Unnao: उन्नाव में अज्ञात युवक का शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। लेकिन सफलता नहीं मिली। युवक की नृशंस हत्या की गई है। गोली मारने के साथ धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर तेजाब डाला गाया गया। अब पुलिस रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज को देख रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मृतक युवक की उम्र 35 से 40 साल के बीच है। घटना की जांच की जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। घटना गंगा घाट थाना क्षेत्र की है।