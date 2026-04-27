प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा: हरदोई की तरफ जाने वाले सभी मार्गों में लगी नो एंट्री, देखें रूट डायवर्जन

लखनऊ चौराहा थाना क्षेत्र बांगरमऊ से वाहनों को हरदोई की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, या तभी आप विभाग के अनुसार कल्याणी तिराहा उन्नाव की ओर से आने वाले सभी वाहनों को लखनऊ चौराहा बांगरमऊ से मियागंज, लखनऊ की ओर डायवर्ट किया जाएगा। हरदोई बाईपास की ओर जाने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। मियागंज चौराहा थाना क्षेत्र आसीवन से भी हरदोई की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। यातायात पुलिस के अनुसार बांगरमऊ चकलवंशी की ओर से आने वाले सभी वाहनों को मियागंज चौराहा से लखनऊ की ओर डायवर्ट किया जाएगा और आज से हरदोई की ओर जाने वाले सभी वाहनों पर रोक लगी है।‌