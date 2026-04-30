यूपी के लिए आईएमडी का येलो अलर्ट: शुरू हुआ मौसम का तांडव, बादल गरजे, हो रही झमाझम बारिश

IMD heavy rain alert मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।‌ जिसके अनुसार आज 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अगले 3 घटे तक बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इस दौरान जमकर बरिश होगी। इधर सुबह से ही बादल गरजने के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है। ‌ बीच-बीच में आंधी का भी असर दिखाई पड़ रहा है। है आज दिन चढ़ने के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम बदलने के कारण अधिकतम तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है।