भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने कहा- प्रश्न को हटाने से काम नहीं चलेगा, चिन्हित कर दंडित किया जाए

Sadar MLA Pankaj Gupta: उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा पेपर में "पंडित" शब्द को लेकर आए प्रश्न पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी समाज को बांटने का काम कर रही है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अभी घूसखोरी पंडित फिल्म का विवाद थमा नहीं था कि एक नया प्रकरण "पंडित" शब्द को लेकर आ गया है, जिसमें प्रश्न पूछा गया कि अवसर के अनुसार बदलने वाले के नाम बताएं, जिसमें विकल्प के रूप में "पंडित" शब्द दिया गया था। ऐसे प्रकरण समाज को विभाजित करने का काम करते हैं। फेसबुक पेज पर सदर विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस कृत्य को करने वाले को चिन्हित कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।