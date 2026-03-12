UP SI नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा: एडमिट कार्ड दिखाकर बसों में निशुल्क यात्रा, यूपीएसआरटीसी ने किया खंडन

UPSRTC issues order on UP SI 14-15 March police recruitment exam: यूपी सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है कि 14 और 15 मार्च को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में UPSRTC की बसों में निशुल्क यात्रा होगी। जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने स्पष्टीकरण दिया है कि सोशल मीडिया पर वायरल खबर भ्रामक है। इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।‌ जिला प्रशासन परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष संपन्न करने के लिए पुलिस लाइन में कंट्रोल-रूम स्थापित किया है। जहां से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी।