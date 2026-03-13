Gas cylinder crisis: एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़, एजेंसी संचालक ने कहा- सप्लाई हुई आधी

Gas cylinder crisis: उन्नाव में गैस सिलेंडर की कमी: उन्नाव में ईरान, अमेरिका- इज़राइल युद्ध का असर दिखाई पड़ने लगा है।‌ जब गैस एजेंसी में सिलेंडर की सप्लाई आधी कर दी गई है, इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंडेन गैस एजेंसी संचालक श्रीशचंद मिश्रा ने बताया कि सिलेंडर की सप्लाई आधी कर दी गई है, जिससे दिक्कत हो रही है। एजेंसी के सामने उपभोक्ताओं की भीड़ पर उन्होंने कहा कि जिनके पास एक सिलेंडर है उनको यह दिक्कत आ रही है‌। होम डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं हो रही है।