खुशखबरी: 13 मार्च को छुट्टी घोषित, सभी सरकारी कार्यालय, अदालत और स्कूल रहेंगे बंद, देखें आदेश

Holiday declared on 13 March: उन्नाव में आगामी 13 मार्च को परिषदीय विद्यालय, ऑफिस और कचहरी में छुट्टी रहेगी। 13 मार्च को रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार है। इस दिन अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। संबंधित विभागों की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार का एक आदेश जनपद न्यायालय की तरफ से सार्वजनिक किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की तरफ से न्यायालयों के लिए वर्ष 2026 में पांच स्थानीय अवकाश घोषित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय या अन्य अवकाश, द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ने की स्थिति में, उसके स्थान पर अतिरिक्त अवकाश किए जाने को कहा है।‌ जिला जज ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि पांच स्थानीय अवकाश के अतिरिक्त रविवार को पड़ने वाली छुट्टियों की जगह अतिरिक्त छुट्टी की तिथि निश्चित की गई है।