शहर काजी ने ईद की नमाज का जारी किया टाइम टेबल, बोलें- 2 शिफ्टों में होगी नमाज

Preparations for Eid complete in Unnao: उन्नाव शहर काजी ने ईद की नमाज को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। चांद दिखने के आधार पर ईद की तारीख निश्चित होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नमाज दो शिफ्टों में अदा की जाएगी। नमाज पढ़ने वालों से उन्होंने अपील की कि समय का विशेष ध्यान रखें। जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार मोहब्बत का त्यौहार है। जिसमें सेवाइयों की मिठास है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि माहौल न बिगड़े।