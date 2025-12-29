Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर मामला सुप्रीम कोर्ट में, पीड़िता की मां की मांग, परिवार और वकीलों को मिले सुरक्षा

Unnao Rape Case उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ डाली गई एसएलपी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी।‌ दुष्कर्म पीड़िता की मां ने जमानत रद्द होने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे साथ न्याय हुआ है। उन्होंने यूपी, दिल्ली और केंद्र सरकार से अपने परिवार के सदस्यों, वकीलों और देवर के लड़के के लिए सुरक्षा की मांग की।